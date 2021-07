W poniedziałek Ministerstwo Finansów udostępniło projekt przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu.

Poseł Wieczorek powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że ten projekt zmienia 19 innych ustaw. "Ten projekt zawiera rozwiązania, które są dobre, ale zawiera również rozwiania które są złe. Nie jest prawdą to, co mówi minister finansów, że wszyscy na tym zyskamy, bo nie ma czegoś takiego, że przy zmianach podatkowych wszyscy zyskują. Żeby kto zyskał, ktoś musi stracić" - stwierdził.

Poinformował, że klub Lewicy "przystępuje w tej chwili do szerokich konsultacji ze środowiskami gospodarczymi, samorządowymi, pracownikami, prawodawcami", które mają trwać przez najbliższy miesiąc.

"Chcemy się dowiedzieć, jaka jest ocena tych rozwiązań, które są proponowane, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, kwestie związane ze składka zdrowotną. Chcemy się zapytać, czy aby te rozwiązania nie uderzą w 6 mln polskich emerytów, których dzisiaj mami się tym, że będą mieli kwotę zwolnioną od podatku do 30 tys. zł" - powiedział poseł Lewicy dodając, że emerytom nie mówi się już, że jednak będą musieli płacić składkę zdrowotną.

Poseł Trela dodał, że bardzo dużo mówi się o rekompensatach dla samorządów i specjalnej ustawie, która ma dawać im subwencje w związku ze zmianami proponowanymi w Polskim Ładzie. Stwierdził, że wyższa kwota wolna od podatku to utrata przychodów dla samorządów.

"Dzisiaj samorządowcy szacują, że będzie to strata na poziomie 11 mld zł. Chcielibyśmy bardzo precyzyjnej informacji, czy i kiedy poznamy przepisy, z których będzie ta rekompensata wypłacana i w jaki sposób. Jeżeli ta rekompensata ma wyglądać tak jak wyglądał Fundusz Inwestycji Lokalnych, że daje się tylko swoim i po uważaniu, to to nie jest żadna rekompensata" - powiedział Trela.

Przypomniał, że Lewica złożyła kilka tygodni temu projekt ustawy zakładający zwiększenie udziału we wpływach z podatku PIT przez samorządy z 50 do 70 proc. "I to można wziąć, nadać druk sejmowy i zacząć o tym rozmawiać" - powiedział Trela.

Wieczorek odpowiadając na pytanie, czy Lewica poprze projekt przedstawiony przez MF, powiedział, że decyzja będzie podejmowana, kiedy będą znane dodatkowe informacje, "jak to wszystko ma być realizowane". Dodał, że w trakcie procesu legislacyjnego będą zgłaszane poprawki i dzisiaj trudno się jednoznacznie odnosić do kwestii poparcia projektu.

"Na ten moment zapoznając się z tym dokumentem nie jesteśmy w stanie go w takiej formule poprzeć, ale to jest temat do dyskusji" - powiedział Wieczorek.

Trela dodał, że nie wyobraża sobie sytuacji, że Lewica będzie podnosić rękę za tym, że samorządy utracą 11 mld zł. "My nad tym projektem pracujemy, będziemy pracować i jeżeli ktoś myśli, że go poprzemy w takiej formie, to jest w bardzo dużym błędzie" - powiedział Trela.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

W udostępnionym przez resort finansów projekcie zmian podatkowych znajduje się m.in. propozycja wprowadzenia 9-procentowej składki zdrowotnej, której nie będzie można odliczyć od podatku - temu rozwiązaniu sprzeciwia się współtworzące koalicją rządową Porozumienie wicepremiera Jarosława Gowina.