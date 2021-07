Za zaproponowanym we wniosku składem osobowym komisji zagłosowało 395 posłów, przeciw było 26, a wstrzymało się - 15.

Zgodnie z wnioskiem Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sejm wybrał skład Komisji. "... na podstawie art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu, wybiera do składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji następujących posłów następujących posłów: Andrzeja Gawrona (PiS), Grzegorza Gażę (PiS), Patryka Wichra (PiS), Bartłomieja Wróblewskiego (PiS), Marię Małgorzatę Janyską (KO), Michała Jarosa (KO), Mieczysława Kasprzaka (KP), Macieja Kopca (Lewica) oraz Monikę Pawłowską - posłanka niezrzeszona" - czytamy we wniosku Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybrano prezydium komisji. Jako jedyną kandydaturę na przewodniczącego zgłoszono posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego. Został on wybrany jednogłośnie.

Na zastępców przewodniczącego wybrano Michała Jarosa (KO), Andrzeja Gawrona i Grzegorza Gażę (PiS).