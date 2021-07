Szef rządu stwierdził, że infrastruktura sportowa i sport "jest częścią Polskiego Ładu również po to, by kształtować młodzież, charaktery młodzieży".

"Mamy do czynienia z przełomem. Chcemy, by rzeczywiście każda gmina, każdy powiat miały na wyższym poziomie różnego rodzaju urządzenia sportowe czy obiekty sportowe. Tu też zresztą, oprócz tego boiska, jak pan burmistrz mnie w większych szczegółach przed chwilą poinformował, budowana jest hala sportowa" - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że "to są środki budżetu państwa polskiego, bez tych środków tych obiektów by nie było, to są skutki do tej pory przeprowadzonego procesu naprawy finansów publicznych, który służy dziś mieszkańcom". "Służy i będzie służył" - dodał.

Według premiera "sport to dyscyplina, regularność, systematyczność, samozaparcie, dobre zarządzanie czasem". "Stąd jestem bardzo wdzięczny też parlamentarzystom tu, z tej ziemi, panu senatorowi, panu posłowi i zarazem ministrowi Dariuszowi Piontkowskiemu za nasze częste dyskusje na ten temat właśnie" - dodał Morawiecki.