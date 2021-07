Donald Tusk podczas poniedziałkowego wystąpieniu w Gdańsku wezwał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do debaty. "Panie Kaczyński wyjdź z tej swojej jaskini, stań ze mną twarzą w twarz na udeptanej ziemi wymienić się argumentami, zostaw ludzi w świętym spokoju, daj im normalnie ze sobą rozmawiać. Chcesz konfrontacji, chcesz naprawdę poważnego starcia na argumenty, chcesz poważnej rozmowy o Polsce, jestem do dyspozycji wszędzie, gdzie chcesz. Wyjdź z tej jaskini, nie bój się, nie wstydź się" - apelował Tusk.

Rzeczniczka PiS powiedziała dziennikarzom w Sejmie, że takiej debaty nie będzie. "Żeby debatować, to trzeba mieć z kim i o czym. To jedyny komentarz jaki w tej sprawie się należy" - oświadczyła. "My rozmawiamy z Polakami, dyskutujemy o Polskim Ładzie" - dodała Czerwińska.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.