Pod koniec czerwca posłowie Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski ogłosili, że opuszczają klub PiS i powołują w Sejmie koło Wybór Polska. Po ich odejściu klub PiS liczył 229 osób, więc utracił większość w Sejmie. Na początku lipca do klubu PiS powrócili - jako przedstawiciele Partii Republikańskiej - poseł Lech Kołakowski (odszedł z PiS jesienią ub.r.), a także Arkadiusz Czartoryski.

"Chciałem powiadomić o tym, że mamy już 232 osoby w naszym klubie, że pani poseł Janowska - co prawda, nad czym boleję, zmieniając partię - zdecydowała się na powrót do nas" - oświadczył w środę prezes PiS.

Jak dodał Janowską i PiS poróżnił stosunek do pewnych spraw odnoszących się do energetyki, a dokładne do Bełchatowa i przyszłości tego miasta. "Ale doszliśmy tutaj do porozumienia, bardzo konkretnego, uczestniczył w tym także pan premier i są wszelkie podstawy do tego, żeby ta nasza jedność, która przez długi czas trwała, została odnowiona" - powiedział szef PiS.

Wskazywał, że nowa partia - Partia Republikańska - "coraz bardziej zabiera posłów" Prawu i Sprawiedliwości. "Bolejemy nad tym, ale ważne jest, że klub odbudowuje swoją większość i w tej chwili ta strata wynosi już tylko jedną osobę" - zaznaczył.

Kaczyński oświadczył, że bardzo cieszy się z powrotu Janowskiej do klubu PiS. "Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze przy kolejnych okazjach o tego rodzaju sprawach informować, ale być może to będą osoby, które nigdy nie były u nas" - przyznał Kaczyński.

Janowska potwierdziła, że faktycznie powodem jej wyjścia z klubu PiS była różnica zdań w kwestii sektora energetycznego. Ale - podkreśliła - teraz te rozmowy się odbyły, podziękowała za nie prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz prezesowi Republikanów Adamowi Bielanowi.

"Mamy wspólny cel - walczyć o bezpieczeństwo energetyczne, w najbliższym czasie zostanie przedstawiony program specjalnie przygotowany dla Bełchatowa" - zapowiedziała dodając, że ma go przedstawić premier Mateusz Morawiecki.

Janowska zapewniła, że walczy o swoje miasto - Bełchatów, o swój region, ale przede wszystkim o "mieszkańców, żeby mieli zagwarantowaną pracę, bezpieczeństwo, żeby czuli się dobrze w swoim mieście i żeby to miasto nie stało się martwym miastem".

Bielan w kontekście powrotu Janowskiej do klubu PiS wyraził nadzieję, że to nie jest ostatnia dobra wiadomość. Dodał, że bardzo cieszy się, że posłanka wstępuje w szeregi Partii Republikańskiej.

Jak dodał, powrót Janowskiej do klubu PiS jest bardzo ważny, gdyż w najbliższym czasie odbędą się bardzo ważne głosowania dotyczące Polskiego Ładu. "Ważnego programu rozwoju naszej ojczyzny przez następne lata i dzięki powrotowi pani poseł perspektywy na te głosowania są znacznie bardziej dla nas optymistyczne" - ocenił Bielan.

Mówił, że Janowska "niczym lwica walczyła o swoje miasto, o swoje zakłady pracy". "Jest dobrym posłem związanym z ziemią bełchatowską" - zapewnił.

"Myślę, że w najbliższych tygodniach, miesiącach zarówno prezes Kaczyński, jak i premier Morawiecki ogłoszą w Bełchatowie plan dla Bełchatowa" - stwierdził Bielan.