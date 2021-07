To była moja kolejna uwaga do tego projektu. Gdy obie izby parlamentu – niższa i wyższa – są od siebie oddalone, to obie na to narzekają. Tak się dzieje w Niemczech między Bundestagiem a Bundesratem, w odróżnieniu np. od Stanów Zjednoczonych , gdzie siedziba Senatu i Izby Reprezentantów jest wspólna. Natomiast jeśli faktycznie miałoby to być we władaniu Senatu, jeśli mielibyśmy istotny wpływ na zaprojektowanie wnętrz, tak by były one funkcjonalne i przystosowane do specyfiki naszej pracy – bo tylko fasada pałacu ma mieć rys historyczny, a wnętrza mają być urządzone w sposób nowoczesny – to jest to koncepcja dla nas interesująca. Ale właśnie – na razie to tylko koncepcja.