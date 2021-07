Szef rządu we wpisie na Facebooku podkreślił, że wszyscy Polacy zasługują na godne życie i pracę oraz na to, by nasze małe ojczyzny, z których pochodzimy, bogaciły się i rozwijały w miarę, jak rośnie zamożność i potęga całego kraju. "To nowe oblicze polskiej solidarności" - napisał.

Zwrócił uwagę, że wciąż mamy na mapie Polski białe plamy, które są pozbawione dostępu do sieci gazowniczej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej czy telekomunikacyjnej.

"Ten deficyt rozwojowy będziemy nadrabiać w bardzo szybkim tempie dzięki rządowemu funduszowi Polskiego Ładu" - zapewnił Morawiecki.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Władze lokalne dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania poniesionych nakładów. Nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji potrwa do końca lipca.

Premier Mateusz Morawiecki informował, że program w pilotażowej transzy będzie miał wartość do 20 miliardów złotych.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.