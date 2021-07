Według danych z niedzieli, w Polsce wykonano 29 965 841 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 13 854 142 osoby. Pierwszą dawką zaszczepionych jest 17 094 868 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 165 456.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 38 313 320 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 32 504 440 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 48 526 dawek. Zgłoszono 12 522 niepożądane odczyny poszczepienne.