Szef rządu wspólnie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim zainicjowali start programu "Profilaktyka 40 plus".

Premier na konferencji prasowej w Centrum Medycznym Judyta w Raszynie (woj. mazowieckie) wskazywał m.in., że propozycje z zakresu polityki zdrowotnej znalazły się w Polskim Ładzie.

"Polski Ład to dzisiaj ponad 120 mld zł. Zaczynaliśmy od poziomu około 75 mld. Proszę zobaczyć, jaki to jest przyrost. Dodatkowo mamy zaplanowaną ścieżkę wzrostu dochodów Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z tym wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB, a w perspektywie najbliższych 6 lat do poziomu 7 proc. PKB na zdrowie" - podkreślił Morawiecki.

Dodał, że te działania mają przyczynić się do poprawy zdrowia Polaków.

Szef rządu przypomniał też, że od 1 lipca nie obowiązują limity do lekarzy specjalistów w opiece ambulatoryjnej i w niektórych świadczeniach w sieci kardiologicznej.

Zaznaczył jednocześnie, że polska służba zdrowia choruje na brak specjalistów. Jak wskazał, są to zaległości ostatnich dekad. "Idziemy we właściwym kierunku, przyjmujemy nowych adeptów medycyny, nowych przyszłych lekarzy, i to o 50-60 proc. więcej niż jeszcze 5 lat temu, to wielki program nowych przyjęć na medycynę" - dodał premier.