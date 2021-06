Sejm wybrał Lidię Staroń na rzecznika praw obywatelskich. Otrzymała 231 głosów, jej kontrkandydat Marcin Wiącek 222. Głosowanie pokazało, że mimo konfliktu z Porozumieniem na tle kandydata do tej funkcji Jarosław Kaczyński postawił na swoim. Liczba głosów, jaką otrzymała kandydatka PiS, to jednocześnie wymagane minimum potrzebne do sformowania rządu. Jednak to większość, na którą złożyło się m.in. także trzech posłów Konfederacji. Jarosław Gowin i ośmiu innych posłów Porozumienia będących w klubie PiS (oraz dwóch spoza) zagłosowało przeciwko Staroń. A to nie wróży dobrze stabilności koalicji w kolejnych ważnych głosowaniach, np. przy wdrażaniu Polskiego Ładu. Wczorajszy wybór nowego RPO to połowa drogi, musi go jeszcze zatwierdzić Senat