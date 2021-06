Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowela zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r. Jak podkreślono w komunikacie, wprowadzone zmiany pozwolą na dodatkowe wsparcie gospodarki w 2022 r. zapowiedziane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-24.

"Nasz projekt odpowiada na potrzebę dalszego wspierania gospodarki w związku z COVID-19 i dostosowania ustawy o finansach publicznych, w szczególności w zakresie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej, do obecnej sytuacji związanej ze stanem pandemii" – wyjaśnił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie resortu.

"Chcemy, zgodnie z zaleceniami instytucji międzynarodowych,k w tym Komisji Europejskiej, w okresie pandemii i bezpośrednio po niej koncentrować się na odbudowie potencjału gospodarczego. Temu ma służyć nasza polityka makroekonomiczna" – dodał Kościński.

Jak podał resort finansów, projekt wprowadza zmiany w zakresie klauzuli wyjścia i klauzuli powrotu SRW. Nowe kryteria określające długość trwania klauzuli powrotu do SRW będą oparte o porównanie realnego tempa wzrostu gospodarczego ze średnią sprzed pandemii.

Według resortu rozwiązanie to pozwoli wydłużyć klauzulę powrotu przy zachowaniu spójności z ogólną klauzulą wyjścia w UE.

Ponadto, nowela zakłada "oczyszczenie wskaźnika średniookresowej dynamiki PKB, określającego kwotę wydatków SRW, z zakłóceń wywołanych przez skutki pandemii". Tempo wzrostu gospodarczego w latach obowiązywania klauzuli wyjścia i klauzuli powrotu będzie zastąpione przez średnią wzrostu gospodarczego sprzed zawieszenia SRW.

W komunikacie wskazano, że w okresie stosowania klauzuli wyjścia i klauzuli powrotu do SRW nie będą uwzględnianie korekty mające na celu konsolidację finansów publicznych.

Zakres reguły wydatkowej będzie poszerzony o pozostałe państwowe fundusze celowe. Zmiana zakresu SRW stanowi zobowiązanie zawarte w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.

MF poinformowało, że projekt zakłada też wyłączenie z limitu wydatków SRW wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz będzie wchodził w zakres SRW, jednak nie będzie objęty nieprzekraczalnym limitem ze względu na "ratunkowy" charakter.

Podobnie jak w 2021 r., na rok 2022 zakłada się wyłączenie z limitu wydatków SRW wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Nowelizacja ustawy zakłada również włączenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do sektora finansów publicznych. Ma to na celu m.in. zmniejszenie różnic w zakresie metodologii unijnej i polskiej dot. sektora finansów publicznych. Wprowadzona zostanie też zmiana kadencji Zarządu BFG z trzech na pięć lat. Dookreślone będą zasady nadzoru Rady BFG nad Zarządem. Ma to na celu zapewnienie większej stabilizacji BFG.

Resort wskazał, że projekt wprowadza możliwość wydania rozporządzenia Rady Ministrów, w ramach którego wydatki z roku 2021 będą mogły być realizowane również w kolejnym roku - do 30 listopada 2022 r. Prezes Rady Ministrów będzie mógł też w drodze rozporządzenia przenieść planowane wydatki budżetowe między częściami i działami budżetu państwa.

Prezes Rady Ministrów będzie mógł też podjąć decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków w zakresie całego budżetu państwa, określając część budżetu państwa oraz łączną kwotę wydatków, która podlega blokowaniu. Z zablokowanych środków minister finansów będzie mógł utworzyć nową rezerwę celową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19.

Z kolei minister właściwy ds. budżetu, w latach 2021-2022, będzie mógł na wniosek Prezesa Rady Ministrów przekazać skarbowe papiery wartościowe Funduszowi Reprywatyzacji na podwyższenie kapitału zakładowego spółek. Jak wyjaśniono, rozwiązanie to ma służyć pobudzeniu aktywności inwestycyjnej w okresie popandemicznego odbicia gospodarczego.