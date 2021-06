O zamiarze spotkania z szefem Platformy mówił w zeszły piątek w TVN24 sam Tusk. Według niego tematem rozmowy ma być kwestia wzmocnienia Platformy i opozycji w ogóle.

"Rozmowa pana przewodniczącego Budki z panem przewodniczącym Tuskiem (odbędzie się) w najbliższych dniach" - powiedział Kierwiński w niedzielę w Radiu Zet. Do spotkania dojdzie najpewniej w poniedziałek.

Według Kierwińskiego, "Donald Tusk jest potrzebny w polskiej polityce". "Jestem przekonany, że jest obecny w polskiej polityce, natomiast jaka będzie jego przyszła rola, to będzie zależało od samej woli Donalda Tuska przede wszystkim; druga sprawa to oczywiście to, jak tą współpracę ułożą: Donald Tusk, Borys Budka i Rafał Trzaskowski" - zaznaczył polityk.

"Dziś jesteśmy w sytuacji, w której trzeba bronić demokratycznego państwa prawa, w której trzeba bronić pozycji Polski na arenie międzynarodowej, głównie w Unii Europejskiej i polityk tak szalenie doświadczony, polityk, który jest synonimem polskiego sukcesu w Europie" - dodał polityk PO.

Budka pytany o to planowane spotkanie na piątkowej konferencji prasowej w Mysłowicach (woj. śląskie) powiedział, że jest to kolejne jego spotkanie z Tuskiem. "My spotykamy się dosyć regularnie, odkąd zostałem szefem Platformy, w Warszawie, w Gdańsku czy w Brukseli" - powiedział szef PO. "Ja, ceniąc Donalda Tuska, jego wiedzę, doświadczenie, zawsze mogę liczyć na jego dobrą radę" - dodał Budka.

Podkreślił, że będzie namawiał Tuska do tego, "by jeszcze aktywniej włączył się w polską politykę". "Jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, najbardziej doświadczonym politykiem Platformy Obywatelskiej, byłym premierem, (byłym) szefem Rady Europejskiej. I niewątpliwie ta rola, którą w przyszłości może odegrać, jest bardzo znacząca" - powiedział przewodniczący PO.

Dodał, że obaj również porozmawiają o piłce nożnej. "To będzie dzień meczu Polski ze Słowacją (poniedziałek - PAP), więc jeszcze będzie dużo takich tematów" - zaznaczył Budka.

Od niedawna media donoszą, że rozważany jest konkretny plan powrotu b. premiera, b. szefa Rady Europejskiej oraz b. lidera PO Donalda Tuska na krajową scenę polityczną. Doniesieniom tym Tusk nie zaprzeczył. Pytany o powrót do polskiej polityki w ubiegły piątek w TVN24 powiedział, że "mentalnie, emocjonalnie, życiowo" jest gotów podjąć każdą decyzję, "żeby pomóc odwrócić ten bardzo niebezpieczny dla Polski bieg spraw". Dodał, że nie chodzi o spełnienie jakiejś ambicji personalnej, ale celu, jakim jest przywrócenia ładu demokratycznego w Polsce".

Pytany, czy jest plan przejęcia przez niego przywództwa w PO, powiedział, że jest gotów zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii. Według niego, PO "jako partia odpowiedzialnego centrum" jest absolutnie niezbędna, "jeśli myślimy o wygranej w najbliższych wyborach parlamentarnych".