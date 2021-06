Szefowie MEiN i MKiŚ w czwartek zachęcali szkoły do uczestnictwa w programie, spotkali się też w Centrum Edukacji Leśnej w podwarszawskim Celestynowie z uczniami miejscowej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka", którzy przyszli na zajęcia do Centrum.

Leśna szkoła z klimatem to oferta, którą kierujemy w stronę szkół, młodzieży szkolnej, dyrektorów i nauczycieli, po to by w momencie wychodzenia z pandemii zaznać świeżego powietrza, popatrzeć na otaczającą nas rzeczywistość w nowy, inny, świeży sposób, ale też - i tutaj wchodzimy w aspekty edukacyjne - uczyć się o lasach, uczyć się o tym, co przyroda nam oferuje i dać sobie szansę, by uczyć się tego w działaniu

- powiedział minister klimatu i środowiska.

Jak mówił dzięki programowi "Leśna szkoła z klimatem" uczniowie będą mieli możliwość dzięki edukatorom, leśnikom i nadleśniczym uczyć się, co to znaczy bezpieczeństwo w lesie, w jak nie zgubić się z lesie, poznawać różne gatunki roślin i zwierząt, co dla nas oznacza las, jeśli chodzi o bilans atmosferyczny, jakie jest jego znaczenie dla klimatu, dla pochłaniania dwutlenku węgla i dla retencji. Zaprosił szkoły do kontaktu z nadleśnictwami.

Minister edukacji i nauki podziękował Kurtyce i wszystkim leśnikom w Polsce za otwartość na szkoły.

To się już dzieje od długiego czasu: szkoły korzystają z tych urokliwych miejsc i wielkiego potencjału edukacyjnego nadleśnictw

- powiedział Czarnek. Poinformował, że nadleśnictw w Polsce blisko 430 i wszystkie są gotowe do tego by służyć edukacyjnie dzieciom i młodzieży. Przypominał, że 54 nadleśnictwa prowadzą centra edukacyjne.

"Szkoły korzystają z tego, ale chcemy by wykorzystanie tego potencjału edukacyjnego polskich lasów, lasów państwowych i nadleśnictw było na dużo większą skalę, stąd dziś inicjujemy tę akcję by zachęcić wszystkie szkoły do korzystania z tej propozycji" - wskazał. Zapowiedział przekazanie do szkół jeszcze w tym tygodniu informacji i kontaktów do nadleśnictw i centrów edukacji leśnej. "Proponujemy nauczycielom i uczniom wizyty w tych centrach jeszcze w tym roku szkolnym, ale niebawem wrzesień, październik - to jest tez znakomity czas na to by odwiedzać polskie lasy" - powiedział Czarnek.

Proponujemy również kontakty z nadleśnictwami, w każdym nadleśnictwie (...) są specjaliści, którzy są gotowi udać się do szkoły na zajęcia z zakresu szeroko pojętej przyrody, polskich lasów. To specjaliści, którzy są gotowi w każdej chwili udać się do szkoły i poprowadzić zajęcia

- mówił.

Józef Kubica p.o. dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ocenił, że dzięki programowi współpraca centrów i nadleśnictw ze szkołami będzie pełniejsza niż dotąd.

"Bardzo się cieszę z tej inicjatywy panów ministrów, fantastyczna sprawa, my co prawda edukację leśną prowadzimy od lat 90., pierwsza ścieżka edukacyjna powstała w latach 70., natomiast to bardzo dobry program, kompatybilny. My będziemy tutaj nie tylko kreowali w pewnym sensie tę politykę ekologiczną w lasach, co robimy od wielu, wielu lat, ale będziemy otwarci też na nauczycieli (...). Chcielibyśmy się w nich wsłuchać" - powiedział Kubica. "To nie jest program na dzisiaj, to jest program na lata" - dodał.