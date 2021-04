W Polsce wykonano ponad 6,4 mln szczepień - w tym ok. 4,4 mln pierwszą dawką i ponad 2 mln - drugą dawką - wynika z danych resortu zdrowia. Do Polski trafiło dotychczas ok. 8 mln szczepionek.

W Polsce wykonano łącznie 6 462 769 szczepień, w tym 4 404 565 pierwszą dawką i 2 058 204 drugą – wynika z zestawienia opublikowanego w piątek na rządowej stronie gov.pl. Dzienna liczba szczepień wyniosła 185 049. Do naszego kraju trafiło łącznie 8 078 060 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 7 186 140. Po zastrzykach zanotowano 5593 niepożądane odczyny. Zutylizowano 7693 dawki. Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ub.r. Na razie są one wykonywane trzema dopuszczonymi do obrotu unijnego preparatami firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Według danych KPRM - datowanych na czwartek 1 kwietnia - przekazanych PAP spośród 4 mln 571 tys. seniorów z grupy 70+ zaszczepionych zostało 2 mln 47 tys. osób, a zapisało się ponadto 966 tys. osób. Łącznie w grupie 70+ odsetek osób, które zostały już zaszczepione lub zarejestrowane na szczepienia - zgodnie z danymi na czwartek - wynosi 66 proc. Z kolei dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło już 121 170 medyków i 148 115 pielęgniarek – wynika z zestawienia z 30 marca, przekazanego PAP przez Ministerstwo Zdrowia. Ponadto dwoma dawkami zaszczepiono też 28 165 lekarzy dentystów, 19 412 położnych, 19 095 farmaceutów, 8 934 diagnostów laboratoryjnych i 261 felczerów. Szef KPRM Michał Dworczyk podczas piątkowej konferencji prasowej przyznał, że w czwartek pojawił się problem z systemem rejestracji do szczepień, dlatego w części jego działanie zostało zawieszone. Dodał, że tuż przed północą w czwartek system udało się uruchomić i wszystkie kanały, którymi można się rejestrować działają. "Ta rejestracja została wznowiona dla wszystkich osób, przede wszystkim dla seniorów i osób powyżej 60 roku życia, których namawiamy do tego, żeby się zapisywały na konkretne terminy. Tych terminów mamy w tej chwili bardzo dużo" - powiedział. Dworczyk zapewnił, że ruszyła również możliwość rejestrowania się dla osób, które zadeklarowały, za pomocą formularza elektronicznego w styczniu, lutym lub marcu, gotowość zaszczepienia się. Chodzi o osoby pomiędzy 40 a 59 rokiem życia. "To grupa to około 680 tysięcy osób" - doprecyzował. Dworczyk poinformował również o uruchomieniu dodatkowej puli pół miliona terminów na kwiecień, tak by przesunąć na kwiecień szczepienia wszystkich osób powyżej 60. roku życia, które dziś mają terminy wyznaczone na maj. Zapewnił również, że w pierwszym pełnym tygodniu po świętach, czyli między 12 a 18 kwietnia osiągnięta zostanie prędkość miliona szczepień tygodniowo. Dodał, że w najbliższym czasie uruchomione będą też nowe punkty szczepień. Dworczyk: Chcemy przesunąć wszystkie osoby 60+ z terminów majowych na terminy kwietniowe Zobacz również Przypomniał, że od 12 kwietnia rusza rejestracja osób urodzonych w roku 1962. "Potem każdego dnia uruchamiamy zapisy na konkretne terminy osób urodzonych w kolejnych latach. W związku z tym już teraz zapowiadam, że takie sytuacje, gdzie będą się mieszały grupy w terminach szczepień 50-, 40-, 30-latków będą miały miejsce, bo to jest związane z przyspieszeniem i realizacją tego najważniejszego celu, którym jest zaszczepianie jak największej części populacji" – podkreślił Dworczyk. Podczas konferencji prasowej Dworczyk wyraził przekonanie, że problemy i spowolnienia, których można doświadczyć w systemie Internetowego Konta Pacjenta lub Profilu Zaufanego skończą się jeszcze w piątek