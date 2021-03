W nocy z poniedziałku na wtorek weszło w życie rozporządzenie zmieniające zasady kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski.

Co do zasady przybywający ze strefy Schengen powinni posiadać negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) na obecność koronawirusa sprzed maksymalnie 48 godzin, który zwalnia ich z obowiązku odbycia kwarantanny. W przypadku przybywających spoza strefy Schengen na kwarantannę kierowany jest każdy podróżny i nie zwalnia go test wykonany w kraju, z którego przybywa. Wszyscy mogą za to wykonać test w Polsce i skrócić kwarantannę, jeśli wynik będzie negatywny.

"Strażnicy graniczni oraz Policja od momentu wejścia w życie rozporządzenia są na wszystkich granicach. Patrolują granice lądowe stanowiące granice wewnętrzne UE, czyli z Niemcami i Litwą oraz, tak jak dotychczas, z Czechami i ze Słowacją. Patrolują też granicę morską i lotniczą" – powiedział PAP we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Po przekroczeniu granicy lądowej stanowiącej granicę wewnętrzną UE z kwarantanny bez testu zwolnieni są m.in. pracownicy transgraniczni, kierowcy zawodowi i wielu innych. Nie podlegają jej również osoby zaszczepione przeciw COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE i ozdrowieńcy, którzy zakończyli izolację lub hospitalizację nie później niż 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy.

Jak przypomniał Grodecki, na tych granicach nie przywrócono kontroli granicznej w sensie formalnoprawnym. "Kontrole na granicach wewnętrznych UE polegają na sprawdzaniu reżimu sanitarnego – tego, czy osoby, które wjeżdżają do Polski, są w ustanowionej w rozporządzeniu grupie zwolnionych z kwarantanny, lub czy mają test, są zaszczepione bądź są ozdrowieńcami" – wskazał.

Takie kontrole sanitarne prowadzone są już na granicy z Czechami i ze Słowacją. Na podróżujących z tych państw obowiązek posiadania testu lub przebycia kwarantanny nałożono 27 lutego. Dotychczas patrole Straży Granicznej, Policji i KAS skontrolowały tam ponad 87 tysięcy podróżnych.

Jak podał Grodecki, tylko od ostatniego piątku do niedzieli sprawdzono 7 645 osób. Testu nie miało 3 465 osób, z czego 286 osób zrezygnowało z dalszej podróży, 51 osób zostało pouczonych o obowiązku poddania się kwarantannie, a pozostałe skorzystały z wyłączeń na podstawie rozporządzenia. Przez te trzy dni w kontrole zaangażowanych było 757 funkcjonariuszy. Prowadziło je 55 posterunków stałych i 168 doraźnych, zmieniających miejsce działań w zależności od potrzeb.