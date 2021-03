Hartwig na poniedziałkowej konferencji prasowej zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM, pełnomocnika ds. szczepień Michała Dworczyka, do marszałek Sejmu Witek, do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, "aby pochylili się nad osobami, które są już przeszło rok zamknięte w swoich czterech ścianach w domach, wraz z opiekunami".

Zwróciła uwagę, że we wtorek Sejm ma się zająć projektem ustawy dotyczącej przyspieszenia szczepień kolejnych grup osób, m.in. fizjoterapeutów czy ratowników medycznych. "Rząd PiS w dalszym ciągu nie rozumie jaką ogromną krzywdę robi osobom, które czekają już od wielu, wielu miesięcy, aby wyjść z domu" - mówiła Hartwich, która sama jest matką osoby z niepełnosprawnością.

Jak wskazała, takie osoby są wyjątkowo narażone na zakażenie i ciężki przebieg COVID-19. "To osoby o obniżonej odporności, ze schorzeniami układu krążeniowo-oddechowego. Od marca 2020 r. osoby te mają utrudniony dostęp do konsultacji lekarskich, badań i fizjoterapii" - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Według niej problem mają także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy często nie mogą wejść na oddziały covidowe, gdzie przebywają ich dzieci. "Naprawdę dzieją się dramaty, dlatego raz jeszcze apeluję" - zaznaczyła Hartwich.

Iwona Kozłowska oceniła, że jeśli chodzi o liczbę zakażeń Polska jest w "sytuacji podbramkowej", a rząd nie radzi sobie z testowaniem i szczepieniami.

Ona również zwróciła się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Morawieckiego i ministra Niedzielskiego, by wzięli pod uwagę zdrowie osób z niepełnosprawnościami.

"Kto ma się ująć za tymi Polkami i Polakami, których zdrowie i życie jest najcenniejsze w tej chwili? To wy powinniście zadbać o nich, to wy powinniście zrobić wszystko, aby teraz, kiedy będzie zmiana w Narodowym Programie Szczepień (...), aby te grupy najsłabsze znalazły się w pierwszej kolejności do zaszczepienia" - apelowała Kozłowska.

Posłanki przygotowały też specjalny album ze zdjęciami osób z niepełnosprawnościami, który zamierzają przekazać m.in. prezydentowi Andrzejowi Dudzie, marszałek Sejmu Elżbiecie Witek, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu. "Być może te zdjęcia wzbudzą litość, być może one będą miały wpływ na podejmowane za chwilę decyzje" - zaznaczyła Kozłowska.

Do czasu nadania depeszy PAP nie udało się uzyskać odpowiedzi resortu zdrowia na apel posłanek Koalicji Obywatelskiej.