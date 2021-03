Pod koniec tego tygodnia do Polski trafi ok. 70 tys. kolejnych dawek szczepionki firmy AstraZeneca – przekazał we wtorek PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Kuczmierowski dodał, że w poniedziałek ma do Polski trafić również 507 tys. kolejnych dawek preparatu Pfizera. "Jeśli chodzi o szczepionki Pfizera, to obecna i najbliższa dostawa są zapowiedziami znacznego zwiększenia od kwietnia dostaw szczepionek do Polski. Bardzo nas to cieszy, bo oznaczać będzie duże przyspieszenie programu szczepień" – powiedział wcześniej PAP prezes RARS. Nadal nie jest jednak znana dokładna data pierwszego transportu preparatu firmy Johnson & Johnson. "Stanie się to w drugiej połowie kwietnia, ciągle czekamy na potwierdzenie konkretnej daty i liczby dawek" – powiedział PAP Kuczmierowski. W Unii Europejskiej dopuszczone są szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i od niedawna Johnson & Johnson. Trzy pierwsze preparaty podaje się w dwóch dawkach, a szczepionkę Johnson & Johnson – w jednej.