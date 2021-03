"Zdecydowaliśmy się na pewne reguły dotyczące szczepień, które przede wszystkim mają chronić seniorów, bo to grupa narażona na najgorsze dolegliwości związane z przechorowaniem COVID-19. Ja tych reguł przestrzegam, szanuję i się do nich stosuję" - zaznaczył minister w Polsat News.

Zapytany, czy jeśli byłby taki pomysł, poparty przez opozycję, to jego zdaniem dobrze byłoby wprowadzić rozporządzenie mówiące o zaszczepieniu w pierwszej kolejności przedstawicieli rządu, Niedzielski stwierdził, że jeśli miałoby to kogoś przekonać do szczepień, byłoby to wartościowe rozwiązanie.

Minister zwrócił przy tym uwagę, że w czwartek w Polsce odnotowano ponad 25 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Ocenił też, że niekorzystanie ze skutecznego instrumentu ochrony przez COVID-19, jakim jest szczepionka, jest nierozsądne.