Kosiniak-Kamysz przedstawił na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie trzy propozycje do realizacji przez rząd w sprawie szczepień.

Pierwszą z nich jest to, by premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do Europejskiej Agencji Leków w sprawie dopuszczenia szczepionek rosyjskiej i chińskiej. "Uważamy, że premier jako członek Rady Europejskiej, jako najważniejszy przedstawiciel w strukturach europejskich, powinien w dniu dzisiejszym do szefowej Komisji Europejskiej wystąpić z wnioskiem o pilną odpowiedź Europejskiej Agencji Leków dotyczącą szczepionki rosyjskiej i chińskiej" - powiedział lider PSL.

Jego zdaniem, "jeżeli byłaby akceptacja tych szczepionek na rynku europejskim przez Europejską Agencję Leków, to powinny być te szczepionki dostępne również w Polsce".

Kolejną propozycją przedstawioną przez szefa ludowców jest, by "podobnie, jak we Francji, stosować jedną dawkę szczepionki mRNA u ozdrowieńców w Polsce" . Według Kosiniaka-Kamysza, pozwoli to przyspieszyć proces szczepień w naszym kraju.

Trzecia propozycja - którą przedstawił lider PSL - dotyczy zaangażowania samorządów w proces szczepień. "Proces szczepień może przebiegać lepiej, jeżeli samorządy będą miały więcej kompetencji" - uważa Kosiniak-Kamysz.

Obecny na konferencji wiceprezes PSL, poseł Dariusz Klimczak powiedział, że przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych zwrócili się do klubu Koalicji Polskiej, innych klubów opozycyjnych oraz rządu o to, o wprowadzenie zmian w prawie dotyczących funkcjonowania organizacji branżowych w okresie epidemii.

"I także na ich wniosek przedstawiamy i składamy w Sejmie projekt ustawy, który zapewnia normalne funkcjonowanie tego typu organizacji w czasie epidemii" - oświadczył Klimczak. Dodał, że projektowane zmiany "mają między innymi zapewnić ciągłość działania organów statutowych, przedłużenia ich działalności w czasie epidemii i 30 dni po".