"Wczoraj odbyła się bardzo konstruktywna rozmowa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą (...) Panowie prezesi rozmawiali o sprawach fundamentalnych, gdzie mieliśmy okazję przypomnieć nasz wspólny program" - powiedział w TVN24 Woś, który jest też wiceprezesem Solidarnej Polski.

Według niego była mowa m.in. o suwerenności Polski, o tym żeby "decyzyjność była w Warszawie, a nie w Brukseli czy Berlinie". "Bo decyzje o wspólnym zadłużeniu, wspólnym długu, decyzje o przesunięciu kompetencji chociażby przy rozporządzeniu dotyczącym tzw. wartości europejskich, oczywiście interpretowanych dowolnie przez elity brukselskie powoduje, że my realnie przesuwamy tę suwerenność do Brukseli i realnie godzimy się na federalizację Unii Europejskiej" - powiedział.

"Bardzo sensowne spotkanie, pełne wzajemnego zrozumienia. Wykorzystaliśmy ten moment, żeby przypomnieć, że nie możemy doprowadzić do gigantycznych podwyżek cen energii, a właśnie decyzje Brukseli spowodowały, że już te ceny ciepła, ogrzewania czy prądu idą w górę. Polacy płacą i będą płacić coraz więcej właśnie przez błędną politykę Unii Europejskiej. Bez wszystkich programów osłonowych nie da się współrządzić" - przekazał.

Według niego, podczas spotkania "wiele spraw zostało wyjaśnionych". "Część spraw wymaga jeszcze wyjaśnienia. O tym pewnie będą mówić panowie prezesi w czasie, w którym uznają za właściwy" - dodał Woś.

"Wyjaśniono chociażby ostatnie nieporozumienia, bo to trzeba tak nazwać wprost. My wskazywaliśmy na właśnie chociażby sprawy związane z umową koalicyjną i na pewno fundamentem musi być powrót do umowy koalicyjnej. Do tego, żeby były jasne mechanizmy do rozwiązywania pewnych niedomówień, które siłą rzeczy przy tak dużym projekcie, dobrym projekcie się zdarzają" - dodał.

Pod koniec lutego polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski został zdymisjonowany z funkcji wiceszefa resortu aktywów państwowych. SP negatywnie oceniła odwołanie Kowalskiego i stwierdziła, że nastąpiło to wbrew umowie koalicyjnej zawartej w ramach Zjednoczonej Prawicy. Ponadto politycy SP krytycznie wypowiadali się w kwestii ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE - co jest potrzebne dla uruchomienia unijnego funduszu odbudowy. SP od początku sprzeciwia się też powiązanemu z budżetem UE mechanizmowi warunkowości.

W TVN24 Woś został też zapytany m.in. o słowa wicemarszałka i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, który stwierdził, że "posłowie Solidarnej Polski podczas ostatniego posiedzenia Sejmu pokazali nam figę", a dopytywany co zrobi teraz PiS odpowiedział: "damy po łapkach". Chodziło o głosowanie podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, gdy wbrew stanowisku PiS, Solidarna Polska zagłosowała wraz z opozycją za dołączeniem do porządku obrad informacji wicepremiera Piotra Glińskiego ws. procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.

"To jest stara zagrywka, że się jakiegoś posła z tylnych ław wysuwa do mówienia ostrych rzeczy po to żeby potem ewentualne kolejne rozmowy jakoś inaczej kształtować. Dziwię się, że akurat pan marszałek przyjął taką rolę w tej rozmowie" - powiedział Woś.

"Trochę to po nas spływa. Spuszczamy na tym zasłonę milczenia, bo nam naprawdę chodzi o program, chodzi o zasady, wartości, rozmowy i współpracę w ramach Zjednoczonej Prawicy, która jest wielką wartością, która wiele dała Polsce. To nie są słowa tylko jednego polityka, czy drugiego, tylko to jest coś co zweryfikowali w 2019 roku Polacy przy historycznie wysokiej frekwencji z historycznie wysokim poparciem" - dodał.