Atmosfera wśród ziobrystów jest dość napięta, mimo zapewnień, że nie są planowane żadne nagłe polityczne ruchy. Zwłaszcza że krąży plotka o trwającym nieoficjalnie audycie wiceministrów. Jeśli tak, to – jak słyszymy – następny do odstrzału mógłby być Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. – Po Januszu Kowalskim to on jest wśród tych, którzy z naszego ugrupowania wyróżniają się najbardziej. Przydzielono mu trudną działkę gospodarowania odpadami , licząc zapewne, że polegnie. Tymczasem jest aktywny, aktualnie ma kilkanaście ustaw do przeprocedowania – mówi jeden z ziobrystów. Nikt jednak z otoczenia premiera Morawieckiego nie potwierdził nam, by jakikolwiek audyt wiceministrów był prowadzony.