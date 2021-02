Demograf, prof. Piotr Szukalski, zauważa, że liczba orzeczonych rozwodów świadczy głównie o przepustowości sądów. Co innego pozwy, które mówią już wprost o naszym nastawieniu. Liczba zawieranych w kraju małżeństw utrzymuje się na stabilnym poziomie, z pewnym spadkiem tzw. pierwszych małżeństw, co jednak nie powinno mieć wpływu na dane z okręgówek. Profesor Szukalski jest jednak zdziwiony spadającą liczbą pozwów. – Po zamrożeniu pracy sądów w połowie zeszłego roku należało spodziewać się ich wzrostu w kolejnym kwartale. Byłoby to naturalnym przesunięciem w czasie realizacji podjętej decyzji – mówi. Patrząc z tej perspektywy, wychodzi, że spadek jest bardziej znaczący. O czym świadczy? Tu możliwe są dwa wytłumaczenia. Pierwsze: w czasie kryzysu, jakim jest pandemia, zmienia się podejście do małżeństwa. Mniej chodzi w nim o bezpieczeństwo emocjonalne, bardziej – egzystencjalne. Mamy więc związki z rozsądku na miarę XXI w., w których prym wiedzie pragmatyzm. I drugi aspekt: decyzja o rozwodzie ze względu na przedłużającą się niepewność ekonomiczną może być odsunięta w czasie. Nie ma prostej odpowiedzi, na jak długo, bo końca pandemii nie widać. – Zarówno poprzedni rok, jak i ten będą dla badaczy niezwykle trudne do stawiania diagnoz, bo koronawirus wybił nas z rytmu zwyczajowej oceny trendów przyznaje Szukalski.