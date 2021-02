Z powodu pandemii planowany na ubiegły rok IX Szczyt Przywódców Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, tzw. szczyt 17+1, został przesunięty na 2021 rok. Spotkanie odbywa się w formie wirtualnej.

Prezydent Duda w wystąpieniu podkreślił, że minęło blisko dziewięć lat od zainicjowania w Warszawie współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin oraz że to drugi taki szczyt, w którym uczestniczy osobiście jako najwyższy przedstawiciel polskich władz.

"Jako prezydent RP wychodzę bowiem z założenia, że żadne istotne wydarzenie dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej nie może odbyć się bez obecności Polski. Postrzegam ten mechanizm współpracy jako ważną platformę dialogu uzupełniającą kanały relacji dwustronnych – które niezmiennie traktujemy priorytetowo, obok relacji UE-Chiny, a także innych formatów współpracy regionalnej" - podkreślił.

"Jednocześnie wciąż czujemy niedosyt i żywimy oczekiwanie, że współpraca w ramach formatu 17+1 zacznie przynosić bardziej wymierne i obopólnie korzystne rezultaty w sferze gospodarczej – przede wszystkim w postaci zwiększenia przez Chiny importu towarów i usług z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz większego napływu chińskich inwestycji typu greenfield" - zaznaczył prezydent.

Jak mówił, podobnie jak większość państw regionu, Polska widzi potrzebę szerszego otwarcia rynku chińskiego na jej towary i oczekuje działań władz ChRL w tym zakresie, "takich jak chociażby zniesienie administracyjnych ograniczeń dla importu towarów rolno-spożywczych z Polski".

"Rozmawiamy dziś o pandemii i możliwościach powrotu naszych gospodarek na ścieżkę rozwoju. Nie mam wątpliwości, że osiągniemy ten cel szybciej, gdy nasze relacje handlowe będą bardziej zbilansowane" - ocenił Duda.

Podziękował również stronie chińskiej za przyspieszenie w ostatnim okresie szeregu procedur administracyjnych obejmujących eksport polskich produktów. "Mam nadzieję, że ta dobra współpraca instytucjonalna będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach" - powiedział Duda.

Prezydent podkreślił, że żyjemy obecnie w trudnych czasach ograniczonej mobilności społecznej, w tym biznesowej. "Chciałbym z tego powodu zaproponować powrót do uruchomienia tzw. szybkiej ścieżki (fast track) dla przedsiębiorców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej podróżujących do Państwa Środka. My już takie rozwiązania stosujemy. Jestem przekonany, że również chińskie władze, bez uszczerbku dla wymogów bezpieczeństwa, mogłyby wprowadzić podobne ułatwienia" - powiedział Duda.

Jak mówił, Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska – korzystając ze swojego położenia geograficznego - planuje wzmacniać swoją rolę w wymianie handlowej między Europą i Chinami. "Rozbudowujemy w tym celu swój potencjał transportowy i przeładunkowy. Nie zamierzamy być przy tym jedynie obszarem tranzytowym. Chcemy aktywnie zwiększać udział naszego kraju i regionu w globalnych łańcuchach dostaw" - powiedział Duda.

Prezydent wyraził również zadowolenie z faktu, że Chiny dostrzegają potencjał Europy Środkowo-Wschodniej i "są gotowe wspólnie z nami poszukiwać synergii naszego modelu rozwoju z własnymi inicjatywami oraz z unijnymi projektami wzmacniania połączeń Europa-Azja". "Jest to rodzaj współpracy, na której wszyscy możemy wygrać" - zaznaczył prezydent. Podkreślił również, że "Polska szanuje indywidualną ścieżkę poszczególnych państw, którą obierają w ramach formatu 17+1".

Prezydent podziękował gospodarzom wtorkowego spotkania, w tym prezydentowi Xi Jinpingowi, za stworzenie okazji do omówienia współpracy w ramach formatu 17+1, istotnej - jak mówił - "z punktu widzenia walki z pandemią Covid-19 oraz ożywienia naszych gospodarek". "Jak słusznie pan zauważył w zaproszeniu na szczyt, najwyższy czas, aby podjąć wspólny wysiłek na rzecz odbudowy i rozwoju porządków społeczno-gospodarczych naszych państw" - powiedział Duda.

Prezydent wyraził również nadzieję, że już wkrótce "będziemy mogli wrócić do świata sprzed Covid-19, a więc bez ograniczeń w poruszaniu się, strachu przed infekcją, ze spotkaniami twarzą w twarz i z uściskiem dłoni". "Świata, który będzie bardziej solidarny zarówno na poziomie międzyludzkim, jak i międzynarodowym. Pozytywnych przykładów takiej solidarnej współpracy mogliśmy doświadczyć zwłaszcza w pierwszym okresie wybuchu pandemii, gdy zakupy wyposażenia medycznego z Chin pozwoliły ustabilizować sytuację epidemiczną" - powiedział prezydent.

"Nam wszystkim życzę jak najszybszego pokonania pandemii Covid-19 oraz powrotu na ścieżkę trwałego i wysokiego wzrostu gospodarczego" - powiedział Duda. Wyraził nadzieję, że na kolejnym szczycie w formie 17+1 możliwe będzie osobiste spotkanie się uczestników.