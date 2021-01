Na granicach wciąż obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Są to zarówno ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy - przypomniała we wtorek Straż Graniczna.

Jak przypomniała Straż Graniczna granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, zaś granicę z Białorusią w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu. Czynne przejścia graniczne z Ukrainą znajdują się w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem, w Medyce oraz w Budomierzu. W dalszym ciągu do Polski mogą wjechać nasi obywatele, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, lub pozostają pod ich stałą opieką. Prawo do wjazdu mają również cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby z paszportem dyplomatycznym. Wjechać mogą również cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, a także ci, którzy posiadają prawo pracy na terytorium Polski. Prawo do wjazdu mają m.in. kierowcy transportu drogowego, których przejazd następuje w ramach czynności zawodowych oraz kierowcy międzynarodowego transportu drogowego lub kombinowanego podróżujący tranzytem przez Polskę, jadący innymi środkami transportu niż pojazd, którym wykonują transport, w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu lub po odebraniu za granicą odpoczynku. Prawo do wjazdu mają również uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia im tej nauki, a także naukowcy prowadzący w Polsce badania. Wjazd na terytorium Polski jest możliwy także dla obywateli państw UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także dla ich małżonków i dzieci. Wjechać mogą również cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, na terytorium innych państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium RP, do miejsca zamieszkania lub pobytu. Możliwość wjazdu do Polski mają również podróżni lotów międzynarodowych będący obywatelami: Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego lub posiadają prawo pobytu na terytorium tych państw. Wjechać mogą także osoby przekraczające granicę Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu przybycia do Polski jako członek najbliższej rodziny repatrianta, a także cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem w zawodach sportowych, a także akredytowani dziennikarze. Prawo do wjazdu mają również cudzoziemcy przekraczający granicę RP na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, a także rybacy lub marynarze wykonujący pracę na morzu, w tym ci, którzy udają się do portu innym środkiem transportu niż statek oraz inne osoby wykonujące prace na statkach platformach wydobywczych i wiertniczych. Możliwości wjazdu mają też cudzoziemcy, którzy uzyskali wizę w celu udziału w programie Poland. Business Harbour i obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci. Straż Graniczna przypomniała również, że od 28 grudnia na polskiej granicy obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19, a co za tym idzie z kwarantanny nie są już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE. Na kwarantannę po przekroczeniu granicy wewnętrznej kierowani są podróżujący transportem zbiorowym. Zwolnione z kwarantanny są m.in. osoby zaszczepione na COVID-19. Kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać m.in. załogi statków powietrznych, marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, oraz statków żeglugi śródlądowej, a także kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego. Z kwarantanny zwolnieni są również kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy oraz kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób. Ponadto z kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy zwolnieni są również m.in. uczniowie i studenci oraz ich opiekunowie, a także żołnierze Sił Zbrojnych RP lub wojsk sojuszniczych. Kwarantanny nie muszą odbywać również funkcjonariusze służb mundurowych wykonujący zadania służbowe, dyplomaci i członkowie ich rodzin, rolnicy pracujący w gospodarstwie znajdującym się po obu stronach granicy. Z kwarantanny zwolnieni są także cudzoziemcy ze zezwoleniami na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium RP do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium UE, i państw EFTA, zawodnicy międzynarodowych zawodów sportowych, czy też medycy przekraczający granicę w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Kwarantanny nie muszą odbywać również osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia oraz osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy.