"Poprzedni prezydent USA Donald Trump bardzo mocno poparł tę inicjatywę. Wiemy, że obecny kongres amerykański także całkowicie ją poparł, więc zakładamy, że obecny prezydent Joe Biden będzie też z nami współpracował. Amerykanie przystąpili do funduszu Trójmorza, który ma szczególnie wspierać programy dotyczące komunikacji i transportu" - zaznaczył Waszczykowski.

Na konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi europoseł poinformował o powstaniu Grupy Przyjaciół Trójmorza w Parlamencie Europejskim.

"Trójmorze to inicjatywa łącząca 12 państw w naszej części UE w oparciu o program współpracy energetycznej i współpracy transportowej. Od dawna było to marzeniem PiS, by przekierować integrację europejską na dwa tory - by coraz więcej uwagi skupiać na naszej części Europy. Jak mówił Jan Paweł II - UE powinna oddychać dwoma płucami. Domagamy się, by nasze płuco, które weszło do UE w 2004 roku, było właściwie rozwijane i integrowane" - podkreślił.

Zdaniem b. szefa polskiej dyplomacji, celem inicjatywy Trójmorza jest, by Europa nie rozwijała się jedynie na linii wschód - zachód i żeby Polska nie była jedynie punktem tranzytowym na trasie z Europy zachodniej do Rosji, czy dalej do Chin, ale również, by łączyć północ z południem - od Skandynawii po Grecję.

Zaznaczył, że Kongres Amerykański również poparł kwestię Trójmorza, wspiera wzmocnienie NATO i występuje przeciwko gazociągowi Nord Stream.

"Poza tym z Amerykanami łączą nas liczne programy współpracy, które są warte wiele miliarów dolarów - przede wszystkim zbrojeniowe, gazowe, a w perspektywie jest kontrakt na budowę elektrowni atomowej w Polsce - jest duże prawdopodobieństwo, że będzie budowana przez Amerykanów i przy ich współfinansowaniu" - podkreślił Waszczykowski.

Idea Trójmorza dotyczy współpracy 12 państw leżących między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, obejmującej kooperację przy budowie wspólnej infrastruktury i budowę połączeń międzynarodowych na linii północ-południe w Europie. Do Trójmorza należą Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry - łącznie obejmują one ok. 30 proc. powierzchni UE i ponad 22 proc. jej populacji.