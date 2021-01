Nie ucieknę od politycznej roli w Polsce w przyszłości. Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby jeszcze przed wyborami pomóc w przywróceniu normalności i demokracji - powiedział w piątek Donald Tusk pytany, czy wróci do polskiej polityki. Zaapelował do rządu, by nie oszczędzał na szczepionkach.

W TVN24 były premier Donald Tusk został zapytany, czy wróci do polskiej polityki, gdy skończy mu się kadencja przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (koniec 2022 roku). Tusk odpowiedział, że cały czas jest obecny w polskiej polityce. "Telewizja publiczna dba, aby Polacy o mnie nie zapomnieli" - zaznaczył. "Jeśli chodzi o obecność innego typu, o jakąś moją polityczną aktywność i polityczną rolę w przyszłości, na pewno od tego nie ucieknę. Zrobię wszystko co w mojej mocy, na pewno jeszcze przed wyborami w Polsce, żeby pomóc w zwycięstwie i przywróceniu normalności i demokracji" - oświadczył. Szef Europejskiej Partii Ludowej zapowiedział zarazem, że "ci, którzy świadomie organizują państwo, jego urzędy, prokuraturę i media publiczne do niszczenia przeciwników politycznych, powinni odpowiadać, i będą odpowiadać nie tylko politycznie, ale i karnie". Tusk został też zapytany, czy z punktu widzenia skuteczności procesu szczepień nie byłoby lepiej, gdyby Polska była poza Unią Europejską. "Zakup szczepionki i dystrybucja poprzez Unię Europejską przede wszystkim chroni większość Europejczyków i z całą pewnością nas, Polaków, przed zakupem szczepień na wolnym rynku, gdzie wygra ten, który ma najwięcej pieniędzy, albo ten kto ma produkcję u siebie" - odpowiedział b. przewodniczący Rady Europejskiej. Gdybyśmy byli poza Unią, dodał, stracilibyśmy, bo "nie wygralibyśmy na przetargi z najlepszymi". Stąd zakup szczepionek poprzez Unię "to był wariant najbardziej bezpieczny" - ocenił. "Niepokojąca jest wiedza, że Polska zrezygnowała z zakupu na drugą połowę roku dużej partii szczepionek z firmy Moderna. Inni natychmiast z tej sytuacji zaczęli korzystać" - zaznaczył Tusk. Dodał, że "rząd PiS przez wiele lat pokazywał, że nie należy do oszczędnych i ma wielką łatwość wydawania publicznych pieniędzy". "Tej nagłej oszczędności w związku z tym nie rozumiem" - powiedział. "Na zdrowiu i życiu Polaków rząd polski nie ma prawa oszczędzać" - dodał szef EPL. "Apeluję do sumienia rządzących, aby w tej konkretnej sytuacji nie trzymali się za kieszeń, tym bardziej, że to nie jest ich kieszeń" - podkreślił.