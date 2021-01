Dworczyk na czwartkowej konferencji prasowej ocenił, że "pewne" przyspieszenie procesu szczepień nastąpi także w styczniu, kiedy rozpoczną się dostawy szczepionek od firmy Moderna.

Według szefa KPRM brane jest pod uwagę zmniejszenie 50 proc. "buforu", czyli liczby szczepionek zabezpieczonych dla pacjentów, którzy przyjęli już pierwszą dawkę leku i oczekują na drugą. "Bo - przypomnę - obecnie wygląda to tak, że przylatuje do Polski transport, tj. ok 360 tys. szczepionek i ten transport zostaje dzielony na dwa. Część trafia do magazynów ARM, pozostałe przekazywane są do szpitali" - zauważył minister.

Jak dodał, takie działanie zapewnia 100-procentową pewność, że osoby, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki otrzymają także drugą dawkę, na wypadek, gdyby producent miał jakiekolwiek problemy logistyczne.

"Natomiast, być może, jeśli dojdą kolejni producenci, powoli będą zwiększały się dostawy szczepionek firmy Pfizer, ten bufor nieco zmniejszymy" - powiedział Dworczyk.