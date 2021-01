Kluczem do reszty zmian jest to, że Szczerski jako szef gabinetu nie zajmował się częścią typowych obowiązków szefa gabinetu. Był zorientowany na politykę zagraniczną. Stąd uczynienie z Pawła Szrota szefa gabinetu jest naturalnym ruchem. Ma on opinię zdolnego i pracowitego administratora, w dodatku bez politycznych ambicji. Wcześniej był w rządzie i Beaty Szydło, i Mateusza Morawieckiego, kandydował, bezskutecznie, na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Jest dobrze odbierany i w Pałacu Prezydenckim, i na Nowogrodzkiej. Dlatego nadaje się do roli osoby, której zadaniem będzie pilnowanie, by pomysły prezydenta były wcielane w życie. – Do tej pory to był problem, prezydent rzucał pomysły, ale one nie wchodziły w fazę realizacji – mówi nasz informator.