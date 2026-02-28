Amerykański prezydent podkreślił w nagraniu zamieszczonym na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że Iran próbował odbudować swój potencjał atomowy po zbombardowaniu przez USA w czerwcu zeszłego roku jego obiektów nuklearnych. Rozwijał też program rakiet dalekiego zasięgu, który zagraża Stanom Zjednoczonym i innym krajom.

Trump zapewnił, że potencjał rakietowy Iranu zostanie zniszczony, a jego marynarka wojenna „unicestwiona”. „Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wykluczenie bezpośrednich zagrożeń ze strony reżimu irańskiego” – oświadczył.

Trump wezwał Iran do złożenia broni

Trup wezwał żołnierzy irańskich do „złożenia broni”, obiecując, że jeśli to uczynią, zostanie im przyznany „całkowity immunitet”, zaś w przeciwnym razie czeka ich „pewna śmierć”.

Zaapelował też do narodu irańskiego o przejęcie władzy w kraju po zakończeniu obecnej operacji wojskowej. „Kiedy skończymy, przejmijcie rządy. One będą wasze. To zapewne wasza jedyna szansa na kilka pokoleń” – oznajmił.

Jak podkreślił, Iran „odrzucił wszystkie szanse” na rezygnację z bomby atomowej podczas rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Dodał, że Iran od rewolucji islamskiej w 1979 r. kilkakrotnie był winien „masowego terroryzmu”. „Nie będziemy tego tolerować” – zapewnił.

Trump przyznał, że operacja może doprowadzić do ofiar śmiertelnych po stronie amerykańskiej. „Odważni amerykańscy bohaterowie mogą stracić życie i możemy ponieść ofiarę. Często tak się dzieje podczas wojny” – oznajmił.

Amerykański urzędnik powiedział agencji Reutera, że należy się spodziewać „kilkudniowej operacji” przeciwko Iranowi.(PAP)

"USA spodziewają się ataków odwetowych Iranu przeciw swoim bazom i ambasadom"

Przedstawiciele administracji USA ogłosili przed atakami na Iran, że spodziewają się irańskich ataków odwetowych na bazy i ambasady Stanów Zjednoczonych - poinformował w sobotę dziennik „New York Times”.

„Przed atakami przedstawiciele USA poinformowali, że spodziewają się szybkiej reakcji Iranu na każdy atak, prawdopodobnie w postaci ataków rakietowych na amerykańskie bazy i ambasady” - poinformował dziennik.

„Oczekuje się również, że sieć sił paramilitarnych Teheranu zaatakuje (cele związane z - PAP) amerykańskimi interesami w regionie. Potrzeba ochrony amerykańskich baz (na Bliskim Wschodzie - PAP) przed ewentualnym kontratakiem Iranu była, po części, powodem znaczącej rozbudowy obecności wojskowej (USA w regionie w ostatnich tygodniach - PAP) ” - wyjaśnił „NYT”.

W sobotę rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie.(PAP)

Więcej informacji wkrótce.