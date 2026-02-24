We wtorek komisja przeprowadziła pierwsze czytania dwóch poselskich projektów posłanki Ewy Szymanowskiej (Centrum). Zgodnie z informacją na stronie Sejmu, komisja miała zająć się trzema projektami. Obywatelski projekt, tzw. ustawa łańcuchowa, nie był jednak ostatecznie przedmiotem wtorkowych obrad.

Jak wyjaśniła przewodnicząca komisji, wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela (KO), w rozpisce porządku dziennego „wdarł się trochę błąd”.

Podkreśliła, że zgodnie z zasadami legislacyjnymi pierwsze czytanie projektu obywatelskiego odbyło się na sali plenarnej Sejmu (27 listopada 2024 r.). – Stąd dzisiaj robimy pierwsze czytanie tych druków, żeby były na równi z drukiem 700 (obywatelskim – PAP) na poziomie legislacyjnym – wyjaśniła. Dodała, że rozwiązania zawarte w poselskich projektach są również w projekcie obywatelskim.

Wcześniej w rozmowie z PAP członkini komisji, posłanka klubu Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Tracz ze stowarzyszenia Naprzód!, wyjaśniła, że jeden z trzech projektów na etapie rozpatrzenia szczegółowego zostanie wybrany jako wiodący.

Jako pierwszym komisja zajęła się projektem ustawy o zapobieganiu bezdomności psów i kotów, który zakłada nałożenie na wszystkich właścicieli obowiązku oznakowania i rejestracji należących do nich zwierząt tych dwóch gatunków. Projekt dopuszcza działalność odrębnych baz danych, zrzeszonych w centralnym rejestrze psów i kotów. Ponadto projektowane przepisy przewidują możliwość poddania ich zabiegowi dobrowolnej, bezpłatnej kastracji lub sterylizacji w celu ograniczenia oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Komisja przeprowadziła też pierwsze czytanie projektu ustawy o działalności stowarzyszeń felinologicznych i kynologicznych oraz organizacji hodowli kotów i psów rasowych. Jego celem jest wprowadzenie rozwiązań, które zatrzymają proces niekontrolowanego wprowadzania do obrotu zwierząt. W uzasadnieniu projektodawcy podkreślili, że jej głównym założeniem jest rozwiązanie problemów powstałych po zmianie ustawy o ochronie zwierząt w 2012 r. Według nich początkowo słuszne założenia doprowadziły do powstania w Polsce licznych organizacji – jedynie z nazwy – kynologicznych i felinologicznych, których celem jest obchodzenie regulacji ograniczającej hodowlę i sprzedaż psów i kotów w Polsce.

Oba projekty zyskały poparcie większości organizacji prozwierzęcych obecnych na komisji.

Wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak poinformował natomiast, że rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Podkreślił, że zgodnie z unijnym rozporządzeniem, które obecnie jest w trakcie przygotowań – baza oznakowanych zwierząt ma być publiczna, a zatem musi zapewniać ochronę danych osobowych. Dodał, że resort proponuje, by w przypadku drugiego projektu zaczekać na rozstrzygnięcie Parlamentu Europejskiego i Rady w tym zakresie. Chodzi o rozporządzenie w sprawie dobrostanu psów i kotów oraz ich identyfikowalności. – Wtedy dostosujemy prawo krajowe do tych przepisów - wskazał.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, wniesiony przez komitet inicjatywy ustawodawczej „Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt”, został przygotowany przez organizacje OTOZ Animals, Viva!, Mondo Cane i Akcję Demokracja. Podpisało się pod nim 534 077 osób.