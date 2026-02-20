Apel MSWiA do prezydenta w sprawie programu SAFE

Kierwiński uczestniczył w piątek w Opolu w przekazaniu sprzętu strażackiego jednostkom PSP. Podczas swojego wystąpienia zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego.

– Mam apel do pana prezydenta, by nie słuchał swoich politycznych kolegów i ustawę o SAFE podpisał. Z pełną odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że mimo wielkich wielomiliardowych nakładów wydatkowanych już przez nasz resort na podlegle mu służby, te 8 miliardów z programu SAFE jest niezbędnych dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa państwa. Naprawdę nie mamy czasu, by z tym czekać. Jeśli wojsko, bez podpisu pana prezydenta jakoś sobie poradzi, to służby podległe MSWiA, te przewidziane dla nich 8 miliardów bezpowrotnie stracą – powiedział minister.

Inicjatywa Programu SAFE stanowi dopełnienie działań nakreślonych przez ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz rekordowego, opiewającego na 13 mld zł Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

Program SAFE a modernizacja służb mundurowych

- My nie mamy czasu. Wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Musimy systematycznie nasze służby wzmacniać. Służby podległe MSWiA potrzebują tych pieniędzy, aby uzupełniać programy, które realizujemy ze środków budżetowych, a realizujemy rekordowo duże programy - podkreślił Kierwiński.

Jak zaznaczył, polski rząd w zdecydowany sposób prowadzi politykę budowy bezpieczeństwa państwa. Jednym z jej przejawów jest dofinansowywanie w sprzęt jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej. Obecny na uroczystości komendant wojewódzki PSP w Opolu nadbrygadier Paweł Kielar powiedział, że tylko w ostatnim roku jednostki straży w regionie otrzymały 36 pojazdów pożarniczych. W piątek opolscy strażacy otrzymali 40 sztuk różnego rodzaju sprzętu pożarniczego.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska zwróciła uwagę na efektywne wykorzystanie środków publicznych na zwiększanie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

- Mamy pieniądze w rekordowych programach, które realizują się i materializują w takim sprzęcie, jak tutaj dziś na Opolszczyźnie. To są pieniądze, które przekładają się wprost na bezpieczeństwo. To 34 miliardy złotych w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i rekordowe 13 miliardów złotych w programie modernizacji służb – powiedziała wiceminister Roguska.

Jak działa program SAFE i ile pieniędzy może otrzymać Polska?

Przyjęta w czwartek z poprawkami przez Senat ustawa, wdrażająca unijny program dozbrajania SAFE, zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.

W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. (PAP)