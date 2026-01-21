Senat jednogłośnie popiera senacką poprawkę wsparcia doraźnego

Ustawę o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów z poprawkami poparło 55 senatorów, nikt nie był przeciwny, a 29 senatorów wstrzymało się od głosu.

Jedna z senackich poprawek określa, że bez zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej psycholog może udzielić „doraźnego wsparcia” w sytuacji doświadczania kryzysu lub traumy”. Poprawkę tę 84 senatorów poparło jednogłośnie.

Kolejna z poprawek senackich doprecyzowuje przepisy dotyczące weryfikacji negatywnej opinii końcowej psychologa wydawanej przez jego opiekuna.

Kontrowersje wokół praw nabytych psychologów i studiów siedmiosemestralnych

Senat nie poparł m.in. poprawki senatora Wiesława Dobkowskiego (PiS), która według senatora miała zachować prawa nabyte psychologów, którzy ukończyli siedmiosemestralne studia z psychologii dla osób, które już miały tytuł magistra. Według Dobkowskiego siedmiosemestralne studia nie mieszczą się w definicji studiów jednolitych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i w związku z tym tych osób nie uwzględnia także ustawa o zawodzie psychologa.

Zaprzeczyła temu w środę podczas debaty w Senacie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podkreśliła, że ustawa o zawodzie psychologa „uznaje prawa nabyte” osób, które uzyskały tytuł magistra psychologii.

We wtorek podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej strona społeczna reprezentowana przez psychologów, postulowała, aby wyodrębnić w ustawie pomoc „przedpsychologiczną”, której mieliby udzielać m.in. pracownicy socjalni, asystenci rodziny. Nikt z senatorów, członków komisji nie przejął tej poprawki strony społecznej.

Ministra pracy zaznaczyła, że zapisana w ustawie możliwość udzielania pomocy psychologicznej przez osoby wykonujące inne zawody, niż psycholog, to postulat strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Zaznaczyła, że podczas prac nad projektem ustawy o zawodzie psychologa, samorządowcy formułowali obawy, że np. pracownikom socjalnym będzie groziła odpowiedzialność karna za udzielanie pomocy psychologicznej.

Samorząd psychologów, rejestr i Kodeks etyki w nowej ustawie

Ustawa o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów wprowadza definicję świadczeń psychologicznych, określa zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu. Na mocy jej przepisów powstać ma rejestr psychologów, który umożliwi sprawdzenie, czy osoba podająca się za psychologa, faktycznie nim jest. Ponadto przewiduje utworzenie samorządu zawodowego psychologów, który ma podlegać nadzorowi ministra pacy oraz uchwalenie Kodeksu etyki zawodowej psychologów.

Na początku grudnia sejmowe komisje wprowadziły do rządowego projektu poprawkę, która usunęła psychoterapię z wykazu świadczeń psychologicznych. Zgodnie z ustawą psycholog będzie mógł prowadzić psychoterapię na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Psychologowie, którzy protestowali przeciwko usunięciu psychoterapii z wykazu świadczeń psychologa, podkreślali, że kuriozalną sytuacją jest, że psycholog kliniczny po pięciu latach studiów i dodatkowych czterech latach specjalizacji zakończonej państwowym egzaminem (PES) będzie musiał uczyć się psychoterapii od nowa, razem z osobami np. po politologii czy archeologii.

Sejm uchwalił ustawę o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów 9 stycznia. Ustawa ma uporządkować stan prawny, ponieważ ustawa o zawodzie psychologa z 2001 r. nie funkcjonuje. Nie wydano do niej rozporządzeń wykonawczych. Nigdy nie ukonstytuował się samorząd psychologów. (PAP)