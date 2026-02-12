Andrzej Skolmowski odwołany. Nowe przetasowania w zarządzie Grupy Azoty

Rada nadzorcza Grupy Azoty podjęła w czwartek decyzję o odwołaniu trzech członków zarządu. Stanowisko prezesa stracił Andrzej Skolmowski, a funkcje wiceprezesów przestali pełnić Paweł Bielski oraz Andrzej Dawidowski. Decyzja zapadła w kluczowym momencie dla spółki, która prowadzi rozmowy z instytucjami finansowymi i interesariuszami.

Kto nowym prezesem Grupy Azoty? Aleksandra Machowicz-Jaworska przejmuje stery

Po zmianach w zarządzie Grupa Azoty poinformowała o delegowaniu Aleksandry Machowicz-Jaworskiej, wiceprzewodniczącej rady nadzorczej, do czasowego wykonywania obowiązków prezesa. Pełnienie tej funkcji ma potrwać maksymalnie trzy miesiące. W tym okresie spółka planuje przeprowadzić postępowanie konkursowe i wyłonić nowego prezesa.

Wsparcie rządu dla Grupy Azoty. MAP zapowiada dofinansowanie spółki

Równocześnie Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło zamiar dokapitalizowania Grupy Azoty. Według resortu dodatkowe środki finansowe mają umożliwić skuteczne wdrażanie strategii oraz poprawę stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

Plan naprawczy i rozmowy z bankami. Jakie są perspektywy dla Grupy Azoty?

MAP podkreśla, że Grupa Azoty odgrywa istotną rolę w krajowej gospodarce ze względu na profil działalności oraz znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Z tego powodu ministerstwo deklaruje podejmowanie działań mających na celu odbudowę kondycji spółki oraz wzmocnienie krajowego sektora chemicznego.

Jak wskazuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, rada nadzorcza uznała, że osiągnięcie długoterminowej stabilizacji finansowej – szczególnie w trakcie rozmów z bankami i kluczowymi partnerami – wymaga zmian organizacyjnych w zarządzie. Nowy skład władz spółki ma skoncentrować się na wypracowaniu porozumienia z wierzycielami oraz przyspieszeniu procesu restrukturyzacji. Resort, jako dominujący akcjonariusz, deklaruje determinację w doprowadzeniu do szybkiego zakończenia działań naprawczych.

Grupa Azoty – największy producent nawozów w Polsce i lider w UE

Grupa Azoty to drugi co do wielkości producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Unii Europejskiej. Spółka jest również jedynym w Polsce wytwórcą melaminy. W jej ofercie znajdują się także m.in. poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory oraz biel tytanowa. Grupa działa w formie spółki akcyjnej, a Skarb Państwa posiada 33 proc. jej akcji, co czyni go największym udziałowcem.