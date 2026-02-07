Sprawa dotyczy przejazdu szefa MS przez przejście dla pieszych w Krakowie w momencie, gdy na pasy wchodziła piesza. Do sytuacji doszło podczas nagrania wywiadu, opublikowanego w poniedziałek 26 stycznia, w którym minister Żurek prowadził samochód - malucha.

Postępowanie krakowskiej policji w sprawie wszczęte zostało dzień po pojawieniu się nagrania w internecie. W miniony poniedziałek policjanci ustalili, że minister sprawiedliwości popełnił wykroczenie nie ustępując pieszej pierwszeństwa na przejściu. Tego samego dnia Żurek zgodził się zrzec immunitetu Prokuratora Generalnego.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka ministra, w sobotę Żurek przyjął i opłacił mandat w wysokości 1500 zł. Szef MS ukarany ponadto został 15 punktami karnymi.(PAP)

