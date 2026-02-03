Główny Inspektorat Sanitarny wydał we wtorek ostrzeżenie dotyczące poszczególnych partii produktów do żywienia niemowląt, których dystrybutorem jest firma Nestlé Polska S.A.

Jakie produkty zostały wycofane z rynku? Lista partii

Chodzi o dwa produkty. Pierwszy to: NAN Optipro Plus 1; 800 g o numerze partii: 53410346AF. Data minimalnej trwałości: grudzień 2027 r., kraj pochodzenia: Niderlandy. Drugi produkt to: NAN Optipro 1; 650 g (2 x 325 g) o numerze partii 53390346BA. Data minimalnej trwałości: czerwiec 2027 r., kraj pochodzenia: Niderlandy.

GIS przekazał, że „niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji dystrybutor podjął działania, by wycofać wyżej wskazane partie produktów ze sprzedaży”.

Niezgodność surowca przyczyną decyzji Nestlé

Inspektorat podał, że został poinformowany przez Nestlé Polska S.A. o „rozszerzeniu dobrowolnego i ostrożnościowego wycofania z dnia 7 stycznia 2026 r. o dwie partie produktów do żywienia niemowląt (...), z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus”.

Przekazał, że rozszerzenie jest wynikiem dalszych działań przeprowadzonych przez firmę w związku z wykryciem niezgodności w jednym z surowców - oleju arachidonowym dostarczanym przez zewnętrznego dostawcę.

7 stycznia GIS poinformował o wycofaniu przez Nestlé Polska S.A. dwóch partii produktów do żywienia niemowląt NAN OPTIPRO PLUS 1 z 11 grudnia 2025 r.

„Żadne inne produkty poza wskazanymi w tym komunikacie oraz komunikacie z 7 stycznia 2026 r. wprowadzane przez Nestlé Polska nie są objęte tym dobrowolnym wycofaniem” - przekazał GIS.

Jak dodał, Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje prowadzony przez dystrybutora proces wycofania produktów z obrotu i od konsumentów. (PAP)