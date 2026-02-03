O godz. 12 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) najniższą temperaturę odnotował w Kwidzynie: minus 15,9 st. Celsjusza. Najcieplej było w Zakopanem, gdzie termometr wskazał minus 0,5 st. Celsjusza. Natomiast najniższą temperaturę odczuwalną IMGW w południe odnotowało w Płocku - minus 19 st. Celsjusza. Najcieplej, uwzględniając temperaturę odczuwalną, było w Lesku (woj. podkarpackie) - minus 2 st. Celsjusza. W nocy (z poniedziałku na wtorek) najzimniej było w Kwidzynie - minus 25,4 st. Celsjusza - wynika z danych IMGW.

Z powodu mrozu zajęcia odwołano w 549 szkołach, w tym 217 na Mazowszu i 153 w województwie pomorskim – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Resort podał, że w części placówek dyrektorzy organizują edukację zdalną oraz zajęcia opiekuńcze.

Zima w Polsce: poniżej 18 stopni można odwołać lekcje

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło także przed smogiem (pyłem zawieszonym PM10) mieszkańców powiatu otwockiego w województwie mazowieckim. „Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń” - podało RCB.

Trójmiasto bez ciepła

Wciąż nie usunięto awarii w gdańskiej elektrociepłowni - od poniedziałku problem dotyczy mieszkańców dzielnic: Żabianka, Oliwa, Strzyża, Stogi (południowa część), Śródmieście, Orunia - św. Wojciech - Lipce (północna część), Orunia Górna Gdańsk Południe oraz całego Sopotu. Rzeczniczka prasowa Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (GPEC) Jadwiga Grabowska poinformowała we wtorek, że obecnie sytuacja jest stabilna; podkreśliła, że spółka dokłada wszelkich starań, aby temperatura w mieszkaniach nie spadła poniżej 15 stopni Celsjusza.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części województwa mazowieckiego, lubelskiego oraz dla północnej części województwa łódzkiego. Instytut prognozuje, że na tych terenach temperatura minimalna w nocy wyniesie od minus 18 st. C do minus 13 st C, a lokalnie około minus 20 st. C.

Od środy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada stopniowo postępujące ocieplenie, które przyniesie niebezpieczne zjawiska w postaci opadów marznących. - Mroźnie na północy, na południu ciepłe powietrze przyniesie gołoledź - poinformował synoptyk Przemysław Makarewicz.