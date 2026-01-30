Jednocześnie rada delegowała swojego członka – Remigiusza Paszkiewicza – do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych na okres do czasu rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych na te stanowiska, jednakże nie dłużej niż na trzy miesiące.
KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku. Wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 roku KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.