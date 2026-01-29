Kto zajmie się twoimi odpadami? Nowi operatorzy w Warszawie

Od 1 kwietnia 2026 roku zmieni się obsługa odbioru odpadów komunalnych w pięciu dzielnicach Warszawy: Rembertowie, Wawrze, Wesołej, Pradze-Północ i Pradze-Południe. Już w lutym firmy rozpoczynają ustawianie pojemników na odpady. Obecnie odbiorem tych dzielnic zajmuje się firma Lekaro sp. z o.o. Od kwietnia w Rembertowie, Wawrze i Wesołej rolę nowego operatora przejmie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, natomiast na Pradze – Konsorcjum Byś.

Harmonogram prac: kiedy pojawią się nowe pojemniki?

Rozstawianie pojemników będzie odbywać się etapami. W pierwszej kolejności pojawią się w zabudowie jednorodzinnej. Następnie w zabudowie wielorodzinnej oraz na pozostałych nieruchomościach objętych systemem miejskim – poinformował ratusz. Dotychczasowe pojemniki firmy Lekaro mają zostać odebrane do 31 marca.

Obowiązki właścicieli i zarządców: jak przygotować nieruchomość?

Nowi operatorzy proszą właścicieli i zarządców nieruchomości o przekazanie informacji dotyczących specyfiki terenu, w tym nietypowych lokalizacji altan, ograniczonego dostępu, szczególnych zasad wjazdu pojazdów do odbioru odpadów, a także danych kontaktowych do osób przebywających na miejscu (gospodarzy, ekip sprzątających, ochrony). Konieczne jest także udostępnienie kodów do bram, furtek lub altan, pilotów, kluczy czy innych środków umożliwiających dostęp do punktów gromadzenia odpadów.