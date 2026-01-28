Posiedzenie ws. dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W środę w Sądzie Okręgowym w Warszawie kontynuowane jest posiedzenie w sprawie przyznania prawie 100 mln zł dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla Fundacji Profeto. Wśród oskarżonych są ks. Michał Olszewski, a także byłe urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości – Urszula D. i Karolina Ś. (dawniej K.), które prokuratura oskarżyła m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Sędzią referentem w trzyosobowym – wraz z ławnikami – składzie orzekającym jest Justyna Koska-Janusz. Sędzia po złożeniu wniosków o jej wyłączenie poinformowała, że skieruje je do przewodniczącego wydziału sądu celem dalszego ich procedowania. Jak zastrzegła, złożenie takich wniosków nie tamuje postępowania sądowego i zwróciła się do prokuratora o przedstawienie aktu oskarżenia.

Obrońcy podnoszą zarzut braku bezstronności sędzi

Wniosek o wyłączenie sędzi przedstawił m.in. jeden z obrońców księdza, adw. Michał Skwarzyński, którego poparli inni obrońcy oskarżonych. Jako jeden z argumentów wskazał na zaangażowanie Koski-Janusz po jednej stronie sporu politycznego przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze. Według obrońcy podważa to bezstronność sędzi referent w sprawie - jak to określił - wymierzonej w Ziobrę (również objętego śledztwem dotyczącym nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości).

Zastrzeżenia do obsady sądu i umocowania prokuratury

Wśród zarzutów dotyczących Koski-Janusz było też wyznaczenie jej do sprawy Fundacji Profeto w drodze losowania, które – według adw. Skarzyńskiego – miało zostać celowo zaburzone, aby sprawę tę przejęła wyłącznie Koska-Janusz jako sędzia delegowany. To również - jego zdaniem - podważa prawidłowość obsady sądu. Obrońca zakwestionował również udział nowo wyznaczonych do tej sprawy ławników, wskazując m.in., że nie został jeszcze rozpoznany złożony tydzień temu wniosek o ich wyłączenie.

Dodatkowo obrońca podniósł wątpliwości co do umocowania oskarżycieli z zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej, związane ze sporem o status szefa PK, którym – według adw. Skwarzyńskiego – jest prok. Dariusz Barski, a nie prok. Dariusz Korneluk.

Obrońca ks. Olszewskiego złożył też wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie od rozpoznania sprawy wyłączenia sędzi Koski-Janusz, argumentując m.in., że ich wyznaczenie następowałoby w drodze losowania przeprowadzanego w sądzie, którego prezes – jak podkreślił – jest nienależycie obsadzony. W konsekwencji, według niego, każda decyzja personalna dotycząca składu orzekającego w tym sądzie byłaby obarczona wadą prawną. (PAP)

nno/ par/