W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że rozwiązania zaproponowane w projekcie przygotowanym przez resort sprawiedliwości, realizują postulaty aplikantów KSSiP.

Aplikanci będą mieli więcej szans na poprawienie wyników egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku niezdania w pierwszym terminie egzaminu sędziowskiego bądź prokuratorskiego, aplikanci mogą tylko raz ponownie przystąpić do niego.

MS proponuje wprowadzenie możliwości łącznie trzykrotnego podejścia do egzaminów. Zgodnie z projektem, aplikant, który nie zdał egzaminu po raz pierwszy, będzie mógł podejść do niego ponownie w bezpośrednio kolejnym terminie – czyli tym, w którym do egzaminu przystępują aplikanci z kolejnego rocznika aplikacji.

Z kolei w przypadku dwukrotnego niezdania egzaminu, aplikant będzie mógł podejść do niego ostatni raz, czyli łącznie trzeci, nie później, niż w ciągu 5 lat od dnia ukończenia aplikacji.

Uprawnienie do dwóch ponownych podejść do egzaminu nie będzie jednak przysługiwało m.in. tym aplikantom, którzy nie przystąpili do egzaminu w wyznaczonym terminie nie uzyskawszy zezwolenia na przystąpienie do niego w terminie późniejszym oraz ci, którzy egzamin ten przerwali bez usprawiedliwienia.

MS: Obecne przepisy utrudniają zdanie egzaminu

W ocenie MS, obecne przepisy nie uwzględniają wystarczająco różnych możliwych okoliczności życiowych, które mogą utrudnić bądź uniemożliwić aplikantom właściwe przygotowanie się do egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego.

Zgodnie z projektem aplikanci, którzy w l. 2013–2026, nie zdali dwukrotnie egzaminu zawodowego, będą mieli możliwość jeszcze jeden raz do niego podejść w jednym z terminów w ciągu 5 lat od wejścia w życie nowelizacji. Według MS, rozwiązanie to pozwoli na „poszerzenie kręgu osób uprawnionych o ubieganie się o stanowiska asesorskie w sądach, a tym samym służyć będzie poprawie sytuacji kadrowej w wymiarze sprawiedliwości i korzystnie wpłynie na dynamikę prowadzonych postępowań”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury została powołana w 2009 roku. Jej działalność nadzoruje minister sprawiedliwości. Jest to jedyna centralna instytucja w Polsce odpowiedzialna za wstępne i ustawiczne szkolenie kadr sądów powszechnych i prokuratury. Szkoła prowadzi aplikacje zawodów prawniczych, szkoli sędziów i prokuratorów, a także prowadzi analizy i badania służące wypracowaniu standardów kompetencji i kwalifikacji. KSSiP współpracuje również ze szkołami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.