1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2024 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. poz. 1882). Jego przepisy przewidują dwa rodzaje standardów – obowiązkowe, nazwane niezbędnymi, które muszą spełniać wszystkie żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie oraz fakultatywne (dotyczące podnoszenia jakości opieki). Zarówno jedne, jak i drugie obejmują cztery obszary działalności placówek dla maluchów: pracę z dziećmi, organizację pracy personelu żłobka, klubu dziecięcego i dziennego opiekuna, ich współpracę z rodzicami oraz monitoring realizacji standardów.

Co ważne, do przestrzegania standardów niezbędnych są zobligowane nie tylko nowo powstające placówki, ale też te, które zostały uruchomione i zarejestrowane przed 1 stycznia 2026 r. W związku z tym muszą one dopełnić formalności, o których przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Funkcjonujące już miejsca opieki mają na to czas do 28 lutego. Taki termin wynika z art. 76 i 77 ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (Dz.U. poz. 858), która znowelizowała przepisy ustawy żłobkowej właśnie w zakresie wprowadzenia standardów opieki. Resort wyjaśnia, że niepubliczne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie powinni w tym celu złożyć oświadczenia o standardach opieki na portalu Emp@tia poprzez wypełnienie wniosku RKZ-8. Z kolei gminne placówki potwierdzają spełnianie standardów poprzez uzupełnienie danych dotyczących tego wymogu w systemie Rejestr Żłobków.

Standardy potwierdzane przy rejestracji

Z kolei instytucje opieki tworzone po 1 stycznia br. informacje na temat przestrzegania standardów zawierają we wniosku RKZ-1, który służy do uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. W przypadku placówek prywatnych jest składany za pośrednictwem portalu Emp@tia, a tych samorządowych w Rejestrze Żłobków.

MRPiPS podkreśla też, że informacje o standardach opieki muszą być aktualne. Dlatego podmioty prowadzące placówki dla dzieci powinny na bieżąco i rzetelnie uzupełniać dane związane z ich spełnianiem.