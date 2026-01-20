Specustawa dla Ukraińców i zmiany w świadczeniach rodzinnych

Uchwalona w 2022 r. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy dała uchodźcom z tego kraju swobodny dostęp do polskiego rynku pracy, a także do świadczeń rodzinnych. Specustawa była wielokrotnie nowelizowana. W ostatnich zmianach m.in. uzależniono od zatrudnienia otrzymywanie świadczeń rodzinnych, np. 800 plus i Dobry Start.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przedłużająca okres obowiązywania tymczasowej ochrony w Polsce zaczęła obowiązywać z końcem września. Jednak część przepisów, m.in. te zmieniające system otrzymywania przez cudzoziemców świadczeń na rzecz rodziny, wejdą w życie w tym roku.

W wykazie prac rządu opublikowano informację o projekcie rozporządzenia, które wykonuje przepisy dotyczące świadczenia Dobry Start. Regulację przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prawo do Dobrego Startu uzależnione od pracy lub ubezpieczenia

Z informacji wynika, że prawo do świadczenia Dobry Start dla cudzoziemców będzie zależało od aktywności zawodowej lub podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nowe zasady po raz pierwszy będą obowiązywały od roku szkolnego 2026/2027. Nabór wniosków do nowej edycji ruszy 1 lipca.

Warunek związany z aktywnością zawodową nie będzie dotyczył osób wnioskujących o Dobry Start na dziecko, które ma polskie obywatelstwo, badź które posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Terminy składania wniosków i kontrola aktywności zawodowej

Z kolei od 1 lutego 2026 r. pracujący cudzoziemcy będą musieli złożyć wniosek o 800 plus, aby otrzymywać dalej to świadczenie.

W odniesieniu do osób mających status UKR Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie badał aktywność zawodową od wypłaty 800 plus za luty 2026 roku. W przypadku pozostałych cudzoziemców spełniających kryteria do pobierania świadczenia wychowawczego, sprawdzanie aktywności zawodowej zostanie zrealizowane od wypłaty świadczenia za czerwiec 2026 roku.

Według obecnych przepisów prawo do świadczeń jest powiązane także z nauką dzieci w polskiej szkole, z wyjątkami dotyczącymi np. osób z niepełnosprawnościami.

Dobry Start to świadczenie w wysokości 300 zł przysługujące na dziecko, które uczy się i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. (PAP)