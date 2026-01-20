Wiadomość o odkryciu złoża Sissel to pozytywny impuls dla notowań płockiego koncernu, potwierdzający skuteczność jego ekspansji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Prace wiertnicze, prowadzone w trudnych zimowych warunkach około 250 km od Stavanger, zakończyły się sukcesem w zaledwie 39 dni. Wstępne szacunki wskazują, że zasoby, do których dotarł Orlen, mogą wynosić w przeliczeniu nawet do 28 milionów baryłek ekwiwalentu ropy. Dla polskiej gospodarki kluczowa jest jednak informacja o gazie – wolumen rzędu miliarda metrów sześciennych, który spółka może przesłać do kraju, stanowi solidne zabezpieczenie dostaw w obliczu rosnącego popytu.

Orlen odkrywa gaz na Morzu Północnym

Z punktu widzenia efektywności biznesowej, lokalizacja nowego odkrycia jest wręcz idealna. Złoże Sissel znajduje się zaledwie pięć kilometrów od funkcjonującej już infrastruktury wydobywczej Utgard, należącej do hubu produkcyjnego Sleipner. Dla inwestorów oznacza to konkretną korzyść: zamiast budować kosztowne instalacje od zera, Orlen może „wpiąć” nowy odwiert do istniejącej sieci rurociągów. Taki model, nazywany w branży tie-back, drastycznie obniża nakłady inwestycyjne (CAPEX) i pozwala znacznie szybciej rozpocząć komercyjną eksploatację surowca, co przekłada się na szybszy zwrot z zainwestowanego kapitału.

Odkrycie to ma fundamentalne znaczenie dla stabilności polskiego systemu energetycznego, co dobitnie pokazał początek 2026 roku. Rekordowe mrozy wywindowały dobowe zużycie gazu w Polsce do poziomu 100 mln metrów sześciennych, zmuszając dostawców do zwiększonego importu. Prezes Ireneusz Fąfara podkreśla, że własne wydobycie na szelfie, transportowane do kraju rurociągiem Baltic Pipe, jest najpewniejszą polisą ubezpieczeniową dla polskich domów i przemysłu. Nowe zasoby z Sissel pozwolą utrzymać ten bezpieczny bufor w kolejnych latach, uniezależniając nas od wahań na rynkach spotowych.

Orlen wzmacnia się na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Sukces ten jest również dowodem na to, że strategia akwizycyjna Orlenu, w tym głośne przejęcie spółki KUFPEC Norway w 2024 roku, była uzasadniona ekonomicznie. To właśnie dzięki tamtej transakcji polski koncern stał się właścicielem połowy udziałów w koncesji, na której dokonano odkrycia. Nowe złoże pełni też rolę stabilizatora – naturalną koleją rzeczy starsze odwierty, takie jak sąsiedni Utgard, z czasem wysychają. Uruchomienie wydobycia z Sissel pozwoli zrekompensować te spadki, utrzymując wykorzystanie norweskiej infrastruktury Orlenu na wysokim, rentownym poziomie.

Ostateczna decyzja o zagospodarowaniu złoża zapadnie po dokładnej analizie opłacalności, którą Orlen przeprowadzi wspólnie z operatorem koncesji, firmą Equinor. Biorąc jednak pod uwagę bliskość infrastruktury oraz strategiczne ciśnienie na dywersyfikację dostaw energii w Europie Środkowej, projekt ma silne fundamenty ekonomiczne. Dla rynku to sygnał, że segment wydobywczy (upstream) Grupy Orlen nie tylko generuje gotówkę z obecnych aktywów, ale aktywnie i skutecznie buduje bazę pod przyszłe zyski.