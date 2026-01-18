Kraje te - wszystkie należące do NATO - zapewniły, że „całkowicie solidaryzują się z Danią i narodem Grenlandii”. „Jesteśmy gotowi do podjęcia dialogu opartego na zasadach suwerenności i integralności terytorialnej, które stanowczo popieramy” - głosi oświadczenie.

Kraje europejskie oceniły, że „groźby dotyczące ceł podważają relacje transatlantyckie i stwarzają ryzyko (podążenia po) niebezpiecznej równi pochyłej”.

Osiem krajów europejskich sprzeciwia się przejęciu Grenlandii przez USA

W komunikacie zapewniono o zaangażowaniu sygnatariuszy na rzecz wzmocnienia Arktyki we wspólnym interesie transatlantyckim. Odzwierciedleniem tego - jak argumentuje osiem krajów - są ich ćwiczenia wojskowe „Arctic Endurance” na Grenlandii. Te manewry - jak dodano - „nie stanowią dla nikogo zagrożenia”.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w sobotę nałożenie ceł w wysokości 10 proc. na osiem państw europejskich za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii. Taryfy mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy, będącej terytorium autonomicznym Danii.

Według Trumpa kraje europejskie „wybrały się na Grenlandię z niewiadomych powodów”, co doprowadziło do „bardzo niebezpiecznej sytuacji dla bezpieczeństwa, ochrony i przetrwania naszej planety”.