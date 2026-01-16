Supergrypa w Polsce – gwałtowne objawy i tysiące nowych przypadków

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny (GUS), w Polsce notuje się obecnie około 30 tys. zachorowań na grypę tygodniowo, w rzeczywistości liczba ta jest prawdopodobnie dwukrotnie większa. Wśród nich coraz częściej wykrywany jest nowy wariant wirusa, który odpowiada za tzw. supergrypę.

Groźne powikłania: Jak supergrypa wpływa na serce i układ nerwowy?

Atakuje nagle, a przebieg choroby jest ciężki i – niejednokrotnie – prowadzi do ciężkich powikłań. Objawy pojawiają się szybko – chorzy skarżą się na wysoką gorączkę, dreszcze, bóle mięśni i gardła oraz silne osłabienie. Wirus supergrypy może prowadzić do zapalenia płuc, mięśnia sercowego, a w skrajnych przypadkach – nawet do zapalenia mózgu. Pacjenci, którzy przeszli chorobę, skarżą się na przedłużające się dolegliwości – problemy z oddychaniem, osłabienie czy niepokojące objawy ze strony serca. W takich przypadkach konieczna bywa dalsza diagnostyka i specjalistyczne leczenie.

Kiedy udać się do lekarza? Domowe sposoby mogą nie wystarczyć

Lekarze ostrzegają, że istnieje ryzyko, że szczyt zachorowań dopiero nadejdzie i może zbiec się z ustabilizowaniem pogody w Polsce. Przypominają równocześnie, że istotne znaczenie ma szybkość wdrożenia leczenia – dlatego ważne jest, by w razie utrzymywania się objawów przez kilka dni zgłosić się do lekarza, zamiast próbować leczyć się wyłącznie domowymi sposobami.

Jak chronić się przed supergrypą? Szczepienia i profilaktyka

Szczepienie przeciw grypie wciąż ma sens – nawet w trakcie sezonu – przypominają lekarze. Dodatkowo zalecają zachowanie podstawowych środków ostrożności: częstą dezynfekcję rąk, unikanie zatłoczonych miejsc oraz stosowanie maseczek w okresach zwiększonej zachorowalności. Szybka reakcja może uchronić nie tylko przed ciężkim przebiegiem choroby, ale i groźnymi powikłaniami.