Ring bokserski i magazyn obrony cywilnej. Sensacyjna metamorfoza starej pływalni

W środę Suwałki odwiedził minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który zapoznał się z nieużytkowanym obecnie obiektem. Jak poinformował prezydent miasta Czesław Renkiewicz, władze planują przekształcić go w nowoczesne centrum sportowe połączone z funkcją schronienia.

Zgodnie z zapowiedziami, na górnej kondygnacji mają powstać sale przeznaczone do sportów walki, natomiast w części podziemnej znajdzie się magazyn obrony cywilnej oraz miejsce tymczasowego schronienia dla mieszkańców. Prezydent podkreślił, że budynek wymaga gruntownej modernizacji, a koszt inwestycji szacowany jest na kilkanaście milionów złotych. Realizacja projektu planowana jest na 2028 rok.

Ministerstwo daje zielone światło inwestycji. Rząd sfinansuje schrony nowej generacji?

Minister Rutnicki zaznaczył, że samorządy będą mogły sięgać po rządowe środki na tworzenie obiektów, które w czasie pokoju będą pełnić funkcje sportowe, a w sytuacjach kryzysowych – ochronne. Takie miejsca mają być wykorzystywane głównie przez sporty obronne i sztuki walki.

To nie koniec inwestycji. Drugi schron w Suwałkach przejdzie wielki remont

Niedawno władze Suwałk zapowiedziały także remont starego schronu pod dawną strażnicą pożarną na osiedlu Północ. Miasto ogłosiło już przetarg na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej.

Gdzie się ukryć w Suwałkach w razie zagrożenia? Parking w Plazie i piwnice to tylko początek

W liczących około 70 tys. mieszkańców Suwałkach liczba dostępnych schronień jest ograniczona. Jednym z największych obiektów tego typu pozostaje podziemny parking centrum handlowego Plaza w centrum miasta. Z opublikowanego kilka miesięcy temu wykazu wynika, że większość potencjalnych miejsc schronienia stanowią piwnice w budynkach wielorodzinnych.