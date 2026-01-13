9 stycznia ukazało się najnowsze wydanie „WSGBN Bulletin”, czyli biuletynu Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU), w którym publikowane są oficjalne nazwy małych ciał Układu Słonecznego. Nadawaniem nowych nazwa zarządza grupa robocza ds. nazewnictwa małych ciał powołana przez IAU.

Wśród 29 nowo nazwanych planetoid (asteroid) aż cztery otrzymały nazwy związane z Polakami. Pierwszą jest (683868) Chrupała, wcześniej znana jako 2008 EK172. Ciało to zostało odkryte 31 sierpnia 2013 roku przez Michała Kusiaka i Michała Żołnowskiego, polskich miłośników astronomii (przy czym pierwszy z wymienionych ukończył później astronomię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie). Obaj odkryli wiele planetoid, z których sporo otrzymało polskie nazwy.

Henryk Chrupała (1938-2015) to polski astronom, fizyk i popularyzator astronomii. Od 1973 do 2003 roku był dyrektorem Planetarium Śląskiego. Był jednym z organizatorów Olimpiady Astronomicznej i przez wiele lat przewodniczącym Komitetu Głównego tej olimpiady. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodę i Medal im. Włodzimierza Zonna za popularyzację astronomii.

Dwie kolejne planetoidy poświęcono zakonnicom. Są to (798737) Faustina, znana też jako 2012 VZ114 oraz (798772) Ledochowska, z wcześniejszym oznaczeniem 2012 WH32. Odkryto je odpowiednio 13 listopada oraz 20 listopada 2020 roku. W obu przypadkach odkrywcami są Kazimierz Czernis oraz Richard P. Boyle. Pierwszy z nich to polsko-litewski astronom, któremu zawdzięczamy już sporo nazw planetoid związanych z naszym krajem.

Faustyna Kowalska (1905–1938) była polską zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Znana jest jako mistyczka z wizjami i objawieniami. W 2000 roku została uznana świętą Kościoła katolickiego.

Urszula Ledóchowska (1865-1939) również była polską zakonnicą. Utworzyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Ceniono ją za poświęcenie dla innych, szczególnie dla dzieci. Państwo polskie nagrodziło ją Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Kościół katolicki uznał ją jako świętą w 2003 roku.

Czwarta z planetoid to (836465) Kulmatycki, inne oznaczenie: 2012 RY11. Odkryli ją 11 września 2012 roku Michał Kusiak i Michał Żołnowski. Obiekt ten poświęcono Wojciechowi Kulmatyckiemu (ur. 1963), polskiemu trenerowi strzelectwa sportowego oraz popularyzatorowi tej dyscypliny sportu. Jest trenerem kadry narodowej w konkurencji pistoletu sportowego oraz pistoletu szybkostrzelnego. Trenował wielu zwycięzców w międzynarodowych zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Strzelectwa Sportowego.