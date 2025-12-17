Na podstawie art. 255 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 620 z późn. zm.) ogłasza się, iż przeciętna stopa bezrobocia w kraju, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r., wyniosła 5,1%. Przeciętną stopę bezrobocia na obszarze powiatów, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r., ujęto w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

PRZECIĘTNA STOPA BEZROBOCIA NA OBSZARZE POWIATÓW

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R.



Obszar powiatu Stopa bezrobocia w % DOLNOŚLĄSKIE - Bolesławiecki 3,4 Dzierżoniowski 6,7 Głogowski 6,7 Górowski 14,1 Jaworski 10,2 Karkonoski 8,4 Kamiennogórski 7,3 Kłodzki 12,8 Legnicki 7,3 Lubański 7,0 Lubiński 4,4 Lwówecki 9,1 Milicki 6,5 Oleśnicki 6,2 Oławski 4,6 Polkowicki 4,0 Strzeliński 11,0 Średzki 5,3 Świdnicki 6,6 Trzebnicki 5,4 Wałbrzyski 10,5 Wołowski 10,2 Wrocławski 1,8 Ząbkowicki 10,2 Zgorzelecki 5,1 Złotoryjski 13,6 Miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra 4,3 Legnica 4,8 Wrocław 1,9 Wałbrzych 5,3 KUJAWSKO-POMORSKIE - Aleksandrowski 10,0 Brodnicki 6,6 Bydgoski 3,6 Chełmiński 12,1 Golubsko-Dobrzyński 10,3 Grudziądzki 11,0 Inowrocławski 10,6 Lipnowski 13,1 Mogileński 9,7 Nakielski 9,9 Radziejowski 13,9 Rypiński 8,8 Sępoleński 10,6 Świecki 6,3 Toruński 8,3 Tucholski 10,5 Wąbrzeski 10,7 Włocławski 13,6 Żniński 9,0 Miasta na prawach powiatu: - Bydgoszcz 2,7 Grudziądz 9,7 Toruń 3,3 Włocławek 8,6 LUBELSKIE - Bialski 9,5 Biłgorajski 6,0 Chełmski 11,6 Hrubieszowski 14,8 Janowski 11,1 Krasnostawski 13,0 Kraśnicki 10,6 Lubartowski 11,6 Lubelski 5,8 Łęczyński 5,1 Łukowski 3,8 Opolski 9,6 Parczewski 8,0 Puławski 5,5 Radzyński 7,1 Rycki 6,7 Świdnicki 6,9 Tomaszowski 8,3 Włodawski 15,3 Zamojski 10,3 Miasta na prawach powiatu: - Biała Podlaska 7,5 Chełm 8,3 Lublin 4,2 Zamość 7,9 LUBUSKIE - Gorzowski 3,7 Krośnieński 6,4 Międzyrzecki 7,5 Nowosolski 6,6 Słubicki 2,7 Strzelecko-Drezdenecki 9,5 Sulęciński 4,8 Świebodziński 2,6 Wschowski 7,7 Zielonogórski 7,1 Żagański 5,8 Żarski 5,4 Miasta na prawach powiatu: - Gorzów Wielkopolski 3,1 Zielona Góra 3,3 ŁÓDZKIE - Bełchatowski 4,8 Brzeziński 7,2 Kutnowski 8,0 Łaski 8,1 Łęczycki 5,3 Łowicki 4,8 Łódzki wschodni 5,6 Opoczyński 8,9 Pabianicki 6,1 Pajęczański 8,0 Piotrkowski 6,4 Poddębicki 7,3 Radomszczański 5,3 Rawski 3,0 Sieradzki 5,2 Skierniewicki 3,9 Tomaszowski 8,2 Wieluński 5,9 Wieruszowski 4,4 Zduńskowolski 7,3 Zgierski 5,8 Miasta na prawach powiatu: - Łódź 5,0 Piotrków Trybunalski 5,8 Skierniewice 4,3 MAŁOPOLSKIE - Bocheński 2,6 Brzeski 5,0 Chrzanowski 6,3 Dąbrowski 10,8 Gorlicki 6,2 Krakowski 4,1 Limanowski 6,8 Miechowski 5,4 Myślenicki 3,4 Nowosądecki 7,5 Nowotarski 4,6 Olkuski 6,5 Oświęcimski 4,8 Proszowicki 5,9 Suski 4,2 Tarnowski 6,8 Tatrzański 8,5 Wadowicki 5,6 Wielicki 3,6 Miasta na prawach powiatu: - Kraków 2,2 Nowy Sącz 3,7 Tarnów 4,4 MAZOWIECKIE - Białobrzeski 7,5 Ciechanowski 8,4 Garwoliński 8,2 Gostyniński 10,4 Grodziski 2,8 Grójecki 2,8 Kozienicki 9,0 Legionowski 5,9 Lipski 11,9 Łosicki 4,9 Makowski 15,5 Miński 4,3 Mławski 6,3 Nowodworski 5,5 Ostrołęcki 8,8 Ostrowski 8,9 Otwocki 3,5 Piaseczyński 3,5 Płocki 9,5 Płoński 9,7 Pruszkowski 2,3 Przasnyski 9,1 Przysuski 17,9 Pułtuski 13,2 Radomski 16,3 Siedlecki 5,1 Sierpecki 11,4 Sochaczewski 2,9 Sokołowski 5,1 Szydłowiecki 21,9 Warszawski zachodni 1,6 Węgrowski 5,2 Wołomiński 5,6 Wyszkowski 3,4 Zwoleński 11,3 Żuromiński 13,8 Żyrardowski 8,4 Miasta na prawach powiatu: - Ostrołęka 7,1 Płock 5,1 Radom 9,6 Siedlce 3,8 M.st. Warszawa 1,5 OPOLSKIE - Brzeski 8,3 Głubczycki 10,4 Kędzierzyńsko-Kozielski 6,4 Kluczborski 6,1 Krapkowicki 4,7 Namysłowski 9,3 Nyski 7,2 Oleski 4,5 Opolski 5,6 Prudnicki 9,0 Strzelecki 4,4 Miasto na prawach powiatu: - Opole 3,0 PODKARPACKIE - Bieszczadzki 14,4 Brzozowski 19,4 Dębicki 4,3 Jarosławski 10,9 Jasielski 12,4 Kolbuszowski 7,9 Krośnieński 9,0 Leski 17,5 Leżajski 13,4 Lubaczowski 9,1 Łańcucki 8,7 Mielecki 5,3 Niżański 15,7 Przemyski 15,3 Przeworski 13,1 Ropczycko-Sędziszowski 10,6 Rzeszowski 7,3 Sanocki 8,8 Stalowowolski 5,6 Strzyżowski 16,5 Tarnobrzeski 7,3 Miasta na prawach powiatu: - Krosno 3,3 Przemyśl 10,1 Rzeszów 4,1 Tarnobrzeg 6,9 PODLASKIE - Augustowski 9,5 Białostocki 7,4 Bielski 5,0 Grajewski 11,1 Hajnowski 8,5 Kolneński 13,2 Łomżyński 5,1 Moniecki 6,9 Sejneński 12,0 Siemiatycki 6,2 Sokólski 10,8 Suwalski 5,9 Wysokomazowiecki 6,8 Zambrowski 6,3 Miasta na prawach powiatu: - Białystok 5,3 Łomża 7,0 Suwałki 5,9 POMORSKIE - Bytowski 9,0 Chojnicki 8,5 Człuchowski 10,1 Gdański 3,8 Kartuski 2,6 Kościerski 7,2 Kwidzyński 7,9 Lęborski 9,4 Malborski 9,1 Nowodworski 9,9 Pucki 4,8 Słupski 7,2 Starogardzki 5,8 Sztumski 4,4 Tczewski 6,0 Wejherowski 5,5 Miasta na prawach powiatu: - Gdańsk 2,7 Gdynia 2,5 Słupsk 4,5 Sopot 2,2 ŚLĄSKIE - Będziński 5,6 Bielski 3,4 Bieruńsko-Lędziński 1,5 Cieszyński 4,6 Częstochowski 6,2 Gliwicki 3,6 Kłobucki 7,4 Lubliniecki 5,1 Mikołowski 2,9 Myszkowski 4,8 Pszczyński 3,0 Raciborski 3,8 Rybnicki 5,4 Tarnogórski 4,6 Wodzisławski 4,7 Zawierciański 6,1 Żywiecki 5,9 Miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała 2,2 Bytom 8,7 Chorzów 3,8 Częstochowa 3,7 Dąbrowa Górnicza 4,2 Gliwice 2,5 Jastrzębie-Zdrój 3,6 Jaworzno 3,9 Katowice 1,2 Mysłowice 4,4 Piekary Śląskie 8,3 Ruda Śląska 3,2 Rybnik 3,1 Siemianowice Śląskie 4,8 Sosnowiec 5,9 Świętochłowice 5,1 Tychy 1,8 Zabrze 4,8 Żory 3,7 ŚWIĘTOKRZYSKIE - Buski 4,2 Jędrzejowski 6,1 Kazimierski 10,3 Kielecki 6,5 Konecki 10,0 Opatowski 14,3 Ostrowiecki 10,9 Pińczowski 7,1 Sandomierski 8,0 Skarżyski 14,2 Starachowicki 9,4 Staszowski 6,2 Włoszczowski 5,8 Miasto na prawach powiatu: - Kielce 4,7 WARMIŃSKO-MAZURSKIE - Bartoszycki 16,2 Braniewski 13,9 Działdowski 12,5 Elbląski 12,7 Ełcki 10,7 Giżycki 8,1 Gołdapski 7,0 Iławski 4,2 Kętrzyński 15,8 Lidzbarski 10,5 Mrągowski 7,3 Nidzicki 6,9 Nowomiejski 10,6 Olecki 12,8 Olsztyński 5,9 Ostródzki 8,8 Piski 11,0 Szczycieński 9,5 Węgorzewski 10,7 Miasta na prawach powiatu: - Elbląg 7,4 Olsztyn 2,1 WIELKOPOLSKIE - Chodzieski 7,2 Czarnkowsko-Trzcianecki 5,2 Gnieźnieński 4,8 Gostyński 4,9 Grodziski 4,6 Jarociński 4,8 Kaliski 3,6 Kępiński 1,6 Kolski 3,8 Koniński 8,3 Kościański 3,2 Krotoszyński 2,8 Leszczyński 2,8 Międzychodzki 5,1 Nowotomyski 2,6 Obornicki 3,6 Ostrowski 3,1 Ostrzeszowski 3,6 Pilski 5,0 Pleszewski 3,6 Poznański 1,1 Rawicki 3,6 Słupecki 7,1 Szamotulski 3,6 Średzki 5,8 Śremski 2,7 Turecki 3,9 Wągrowiecki 5,6 Wolsztyński 1,7 Wrzesiński 3,5 Złotowski 4,3 Miasta na prawach powiatu: - Kalisz 3,7 Konin 6,1 Leszno 3,4 Poznań 1,2 ZACHODNIOPOMORSKIE - Białogardzki 16,8 Choszczeński 15,4 Drawski 11,4 Goleniowski 4,5 Gryficki 7,7 Gryfiński 6,6 Kamieński 11,7 Kołobrzeski 2,3 Koszaliński 10,9 Łobeski 14,5 Myśliborski 7,2 Policki 3,8 Pyrzycki 10,6 Sławieński 14,1 Stargardzki 7,5 Szczecinecki 12,9 Świdwiński 13,9 Wałecki 9,3 Miasta na prawach powiatu: - Koszalin 4,7 Szczecin 3,8 Świnoujście 4,7

Nastroje konsumenckie w grudniu 2025 r.

W grudniu 2025 r. nastroje konsumenckie dotyczące obecnej sytuacji utrzymały się na poziomie sprzed miesiąca, przy jednoczesnej poprawie nastrojów dotyczących przyszłej sytuacji. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 9,9 i nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Spośród składowych wskaźnika wyższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,2 p. proc. i 2,1 p. proc.). Pogorszyły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 2,1 p. proc., 1,7 p. proc. i 0,3 p. proc.).

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W okresie 01-10.12.2025 r. przeprowadzono 1378 wywiadów.

Oczekiwania inflacyjne Polaków

Najnowsze, grudniowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na stabilizację oczekiwań inflacyjnych w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z danych GUS.

Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.