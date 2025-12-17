Na podstawie art. 255 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 620 z późn. zm.) ogłasza się, iż przeciętna stopa bezrobocia w kraju, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r., wyniosła 5,1%. Przeciętną stopę bezrobocia na obszarze powiatów, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r., ujęto w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
PRZECIĘTNA STOPA BEZROBOCIA NA OBSZARZE POWIATÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R.
|Obszar powiatu
|Stopa bezrobocia w %
|DOLNOŚLĄSKIE
|-
|Bolesławiecki
|3,4
|Dzierżoniowski
|6,7
|Głogowski
|6,7
|Górowski
|14,1
|Jaworski
|10,2
|Karkonoski
|8,4
|Kamiennogórski
|7,3
|Kłodzki
|12,8
|Legnicki
|7,3
|Lubański
|7,0
|Lubiński
|4,4
|Lwówecki
|9,1
|Milicki
|6,5
|Oleśnicki
|6,2
|Oławski
|4,6
|Polkowicki
|4,0
|Strzeliński
|11,0
|Średzki
|5,3
|Świdnicki
|6,6
|Trzebnicki
|5,4
|Wałbrzyski
|10,5
|Wołowski
|10,2
|Wrocławski
|1,8
|Ząbkowicki
|10,2
|Zgorzelecki
|5,1
|Złotoryjski
|13,6
|Miasta na prawach powiatu:
|Jelenia Góra
|4,3
|Legnica
|4,8
|Wrocław
|1,9
|Wałbrzych
|5,3
|KUJAWSKO-POMORSKIE
|-
|Aleksandrowski
|10,0
|Brodnicki
|6,6
|Bydgoski
|3,6
|Chełmiński
|12,1
|Golubsko-Dobrzyński
|10,3
|Grudziądzki
|11,0
|Inowrocławski
|10,6
|Lipnowski
|13,1
|Mogileński
|9,7
|Nakielski
|9,9
|Radziejowski
|13,9
|Rypiński
|8,8
|Sępoleński
|10,6
|Świecki
|6,3
|Toruński
|8,3
|Tucholski
|10,5
|Wąbrzeski
|10,7
|Włocławski
|13,6
|Żniński
|9,0
|Miasta na prawach powiatu:
|-
|Bydgoszcz
|2,7
|Grudziądz
|9,7
|Toruń
|3,3
|Włocławek
|8,6
|LUBELSKIE
|-
|Bialski
|9,5
|Biłgorajski
|6,0
|Chełmski
|11,6
|Hrubieszowski
|14,8
|Janowski
|11,1
|Krasnostawski
|13,0
|Kraśnicki
|10,6
|Lubartowski
|11,6
|Lubelski
|5,8
|Łęczyński
|5,1
|Łukowski
|3,8
|Opolski
|9,6
|Parczewski
|8,0
|Puławski
|5,5
|Radzyński
|7,1
|Rycki
|6,7
|Świdnicki
|6,9
|Tomaszowski
|8,3
|Włodawski
|15,3
|Zamojski
|10,3
|Miasta na prawach powiatu:
|-
|Biała Podlaska
|7,5
|Chełm
|8,3
|Lublin
|4,2
|Zamość
|7,9
|LUBUSKIE
|-
|Gorzowski
|3,7
|Krośnieński
|6,4
|Międzyrzecki
|7,5
|Nowosolski
|6,6
|Słubicki
|2,7
|Strzelecko-Drezdenecki
|9,5
|Sulęciński
|4,8
|Świebodziński
|2,6
|Wschowski
|7,7
|Zielonogórski
|7,1
|Żagański
|5,8
|Żarski
|5,4
|Miasta na prawach powiatu:
|-
|Gorzów Wielkopolski
|3,1
|Zielona Góra
|3,3
|ŁÓDZKIE
|-
|Bełchatowski
|4,8
|Brzeziński
|7,2
|Kutnowski
|8,0
|Łaski
|8,1
|Łęczycki
|5,3
|Łowicki
|4,8
|Łódzki wschodni
|5,6
|Opoczyński
|8,9
|Pabianicki
|6,1
|Pajęczański
|8,0
|Piotrkowski
|6,4
|Poddębicki
|7,3
|Radomszczański
|5,3
|Rawski
|3,0
|Sieradzki
|5,2
|Skierniewicki
|3,9
|Tomaszowski
|8,2
|Wieluński
|5,9
|Wieruszowski
|4,4
|Zduńskowolski
|7,3
|Zgierski
|5,8
|Miasta na prawach powiatu:
|-
|Łódź
|5,0
|Piotrków Trybunalski
|5,8
|Skierniewice
|4,3
|MAŁOPOLSKIE
|-
|Bocheński
|2,6
|Brzeski
|5,0
|Chrzanowski
|6,3
|Dąbrowski
|10,8
|Gorlicki
|6,2
|Krakowski
|4,1
|Limanowski
|6,8
|Miechowski
|5,4
|Myślenicki
|3,4
|Nowosądecki
|7,5
|Nowotarski
|4,6
|Olkuski
|6,5
|Oświęcimski
|4,8
|Proszowicki
|5,9
|Suski
|4,2
|Tarnowski
|6,8
|Tatrzański
|8,5
|Wadowicki
|5,6
|Wielicki
|3,6
|Miasta na prawach powiatu:
|-
|Kraków
|2,2
|Nowy Sącz
|3,7
|Tarnów
|4,4
|MAZOWIECKIE
|-
|Białobrzeski
|7,5
|Ciechanowski
|8,4
|Garwoliński
|8,2
|Gostyniński
|10,4
|Grodziski
|2,8
|Grójecki
|2,8
|Kozienicki
|9,0
|Legionowski
|5,9
|Lipski
|11,9
|Łosicki
|4,9
|Makowski
|15,5
|Miński
|4,3
|Mławski
|6,3
|Nowodworski
|5,5
|Ostrołęcki
|8,8
|Ostrowski
|8,9
|Otwocki
|3,5
|Piaseczyński
|3,5
|Płocki
|9,5
|Płoński
|9,7
|Pruszkowski
|2,3
|Przasnyski
|9,1
|Przysuski
|17,9
|Pułtuski
|13,2
|Radomski
|16,3
|Siedlecki
|5,1
|Sierpecki
|11,4
|Sochaczewski
|2,9
|Sokołowski
|5,1
|Szydłowiecki
|21,9
|Warszawski zachodni
|1,6
|Węgrowski
|5,2
|Wołomiński
|5,6
|Wyszkowski
|3,4
|Zwoleński
|11,3
|Żuromiński
|13,8
|Żyrardowski
|8,4
|Miasta na prawach powiatu:
|-
|Ostrołęka
|7,1
|Płock
|5,1
|Radom
|9,6
|Siedlce
|3,8
|M.st. Warszawa
|1,5
|OPOLSKIE
|-
|Brzeski
|8,3
|Głubczycki
|10,4
|Kędzierzyńsko-Kozielski
|6,4
|Kluczborski
|6,1
|Krapkowicki
|4,7
|Namysłowski
|9,3
|Nyski
|7,2
|Oleski
|4,5
|Opolski
|5,6
|Prudnicki
|9,0
|Strzelecki
|4,4
|Miasto na prawach powiatu:
|-
|Opole
|3,0
|PODKARPACKIE
|-
|Bieszczadzki
|14,4
|Brzozowski
|19,4
|Dębicki
|4,3
|Jarosławski
|10,9
|Jasielski
|12,4
|Kolbuszowski
|7,9
|Krośnieński
|9,0
|Leski
|17,5
|Leżajski
|13,4
|Lubaczowski
|9,1
|Łańcucki
|8,7
|Mielecki
|5,3
|Niżański
|15,7
|Przemyski
|15,3
|Przeworski
|13,1
|Ropczycko-Sędziszowski
|10,6
|Rzeszowski
|7,3
|Sanocki
|8,8
|Stalowowolski
|5,6
|Strzyżowski
|16,5
|Tarnobrzeski
|7,3
|Miasta na prawach powiatu:
|-
|Krosno
|3,3
|Przemyśl
|10,1
|Rzeszów
|4,1
|Tarnobrzeg
|6,9
|PODLASKIE
|-
|Augustowski
|9,5
|Białostocki
|7,4
|Bielski
|5,0
|Grajewski
|11,1
|Hajnowski
|8,5
|Kolneński
|13,2
|Łomżyński
|5,1
|Moniecki
|6,9
|Sejneński
|12,0
|Siemiatycki
|6,2
|Sokólski
|10,8
|Suwalski
|5,9
|Wysokomazowiecki
|6,8
|Zambrowski
|6,3
|Miasta na prawach powiatu:
|-
|Białystok
|5,3
|Łomża
|7,0
|Suwałki
|5,9
|POMORSKIE
|-
|Bytowski
|9,0
|Chojnicki
|8,5
|Człuchowski
|10,1
|Gdański
|3,8
|Kartuski
|2,6
|Kościerski
|7,2
|Kwidzyński
|7,9
|Lęborski
|9,4
|Malborski
|9,1
|Nowodworski
|9,9
|Pucki
|4,8
|Słupski
|7,2
|Starogardzki
|5,8
|Sztumski
|4,4
|Tczewski
|6,0
|Wejherowski
|5,5
|Miasta na prawach powiatu:
|-
|Gdańsk
|2,7
|Gdynia
|2,5
|Słupsk
|4,5
|Sopot
|2,2
|ŚLĄSKIE
|-
|Będziński
|5,6
|Bielski
|3,4
|Bieruńsko-Lędziński
|1,5
|Cieszyński
|4,6
|Częstochowski
|6,2
|Gliwicki
|3,6
|Kłobucki
|7,4
|Lubliniecki
|5,1
|Mikołowski
|2,9
|Myszkowski
|4,8
|Pszczyński
|3,0
|Raciborski
|3,8
|Rybnicki
|5,4
|Tarnogórski
|4,6
|Wodzisławski
|4,7
|Zawierciański
|6,1
|Żywiecki
|5,9
|Miasta na prawach powiatu:
|Bielsko-Biała
|2,2
|Bytom
|8,7
|Chorzów
|3,8
|Częstochowa
|3,7
|Dąbrowa Górnicza
|4,2
|Gliwice
|2,5
|Jastrzębie-Zdrój
|3,6
|Jaworzno
|3,9
|Katowice
|1,2
|Mysłowice
|4,4
|Piekary Śląskie
|8,3
|Ruda Śląska
|3,2
|Rybnik
|3,1
|Siemianowice Śląskie
|4,8
|Sosnowiec
|5,9
|Świętochłowice
|5,1
|Tychy
|1,8
|Zabrze
|4,8
|Żory
|3,7
|ŚWIĘTOKRZYSKIE
|-
|Buski
|4,2
|Jędrzejowski
|6,1
|Kazimierski
|10,3
|Kielecki
|6,5
|Konecki
|10,0
|Opatowski
|14,3
|Ostrowiecki
|10,9
|Pińczowski
|7,1
|Sandomierski
|8,0
|Skarżyski
|14,2
|Starachowicki
|9,4
|Staszowski
|6,2
|Włoszczowski
|5,8
|Miasto na prawach powiatu:
|-
|Kielce
|4,7
|WARMIŃSKO-MAZURSKIE
|-
|Bartoszycki
|16,2
|Braniewski
|13,9
|Działdowski
|12,5
|Elbląski
|12,7
|Ełcki
|10,7
|Giżycki
|8,1
|Gołdapski
|7,0
|Iławski
|4,2
|Kętrzyński
|15,8
|Lidzbarski
|10,5
|Mrągowski
|7,3
|Nidzicki
|6,9
|Nowomiejski
|10,6
|Olecki
|12,8
|Olsztyński
|5,9
|Ostródzki
|8,8
|Piski
|11,0
|Szczycieński
|9,5
|Węgorzewski
|10,7
|Miasta na prawach powiatu:
|-
|Elbląg
|7,4
|Olsztyn
|2,1
|WIELKOPOLSKIE
|-
|Chodzieski
|7,2
|Czarnkowsko-Trzcianecki
|5,2
|Gnieźnieński
|4,8
|Gostyński
|4,9
|Grodziski
|4,6
|Jarociński
|4,8
|Kaliski
|3,6
|Kępiński
|1,6
|Kolski
|3,8
|Koniński
|8,3
|Kościański
|3,2
|Krotoszyński
|2,8
|Leszczyński
|2,8
|Międzychodzki
|5,1
|Nowotomyski
|2,6
|Obornicki
|3,6
|Ostrowski
|3,1
|Ostrzeszowski
|3,6
|Pilski
|5,0
|Pleszewski
|3,6
|Poznański
|1,1
|Rawicki
|3,6
|Słupecki
|7,1
|Szamotulski
|3,6
|Średzki
|5,8
|Śremski
|2,7
|Turecki
|3,9
|Wągrowiecki
|5,6
|Wolsztyński
|1,7
|Wrzesiński
|3,5
|Złotowski
|4,3
|Miasta na prawach powiatu:
|-
|Kalisz
|3,7
|Konin
|6,1
|Leszno
|3,4
|Poznań
|1,2
|ZACHODNIOPOMORSKIE
|-
|Białogardzki
|16,8
|Choszczeński
|15,4
|Drawski
|11,4
|Goleniowski
|4,5
|Gryficki
|7,7
|Gryfiński
|6,6
|Kamieński
|11,7
|Kołobrzeski
|2,3
|Koszaliński
|10,9
|Łobeski
|14,5
|Myśliborski
|7,2
|Policki
|3,8
|Pyrzycki
|10,6
|Sławieński
|14,1
|Stargardzki
|7,5
|Szczecinecki
|12,9
|Świdwiński
|13,9
|Wałecki
|9,3
|Miasta na prawach powiatu:
|-
|Koszalin
|4,7
|Szczecin
|3,8
|Świnoujście
|4,7
Nastroje konsumenckie w grudniu 2025 r.
W grudniu 2025 r. nastroje konsumenckie dotyczące obecnej sytuacji utrzymały się na poziomie sprzed miesiąca, przy jednoczesnej poprawie nastrojów dotyczących przyszłej sytuacji. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 9,9 i nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Spośród składowych wskaźnika wyższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,2 p. proc. i 2,1 p. proc.). Pogorszyły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 2,1 p. proc., 1,7 p. proc. i 0,3 p. proc.).
Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W okresie 01-10.12.2025 r. przeprowadzono 1378 wywiadów.
Oczekiwania inflacyjne Polaków
Najnowsze, grudniowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na stabilizację oczekiwań inflacyjnych w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z danych GUS.
Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.
Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.
