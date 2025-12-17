Prezydent Zełenski w piątek, 19 grudnia, planuje złożyć wizytę w Polsce. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział w środę przed rozpoczęciem posiedzenia, że wizyta ukraińskiego prezydenta w Sejmie rozpocznie się w piątek ok. godz. 13. Dodał, że w spotkaniu z oprócz niego, weźmie udział także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz szef komisji SZ Paweł Kowal.

Marszałek poinformował też, że w czwartek, o godz. 12 w Sejmie odbędzie się spotkanie opłatkowe.

Zgodnie z planem prac, rozpoczynające się w środę, trzydniowe posiedzenie będzie ostatnim w 2025 r. Posłowie w środę po południu mają przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów, a jego drugie czytanie zaplanowane jest na czwartkowe popołudnie. Kancelaria premiera poinformowała, że projekt został ponownie złożony w takim samym brzmieniu jakie miała ustawa, którą zawetował prezydent Karol Nawrocki.

Przepisy przewidują objęcie nadzorem rynku kryptoaktywów oraz wprowadzają rozwiązania, które mają na celu zwiększenie ochrony klientów i inwestorów. Chodzi również o wzmocnienie bezpieczeństwa państwa, m.in. przed próbami wykorzystania rynku kryptoaktywów do działań dywersyjnych w Polsce - podała KPRM. Projekt wprowadza m.in. odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z dokonywaniem emisji tokenów powiązanych z aktywami lub tokenów będących e-pieniądzem czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów.

Poprzednio ustawę zawierającą takie rozwiązania Sejm uchwalił we wrześniu, 7 listopada przyjął kilkadziesiąt senackich poprawek i została ona przekazana do prezydenta. 1 grudnia br. KPRP poinformowała, że prezydent Nawrocki zawetował tę ustawę. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki uzasadniają weto mówił m.in. że ustawa wprowadzała rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne.

Drugie czytanie rządowego projektu zaplanowano na czwartek, głosowanie - zgodnie z zapowiedzią marszałka - ma się odbyć tego samego dnia w wieczornym bloku głosowań.

Ponadto posłowie zajmą się w środę wetem prezydenta do tzw ustawy łańcuchowej. W środę po południu sprawozdanie dotyczące wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt przedstawi sejmowa komisja nadzwyczajna, a zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu, głosowanie ma odbyć się tego dnia w bloku zaplanowanym na godz. 18.00.

Nowela wprowadza zakaz trzymania psów na uwięzi i wymogi dotyczące kojców, w których są one trzymane. Informując 3 grudnia o jej zawetowaniu prezydent uzasadniał, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to według niego ustawa jest źle napisana i tworzy nowe problemy - w tym kontekście mówił o określanych w niej normach dotyczących kojców. Prezydent złożył w Sejmie swój projekt, który zakłada zakazanie trzymania wszelkich zwierząt domowych na uwięzi, nie ma w nim jednak przepisów regulujących kwestię kojców.

Sejm uchwala ponownie ustawę (odrzuca weto prezydenta) większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – w maksymalnym wariancie przy założeniu, że w głosowaniu wezmą udział wszyscy posłowie, oznacza to konieczność zebrania 276 głosów, by odrzucić weto. W obecnej sytuacji w Sejmie, do odrzucenia weta są potrzebne głosy opozycji. We wrześniu za uchwaleniem noweli opowiedziało się 280 posłów, 105 było przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu. Z klubu PiS „za” głosowało 49 posłów, w tym szef partii Jarosław Kaczyński.

Na początku grudnia Kaczyński pytany, jak zagłosuje w sprawie weta, odpowiedział jednak, że „w tej sytuacji” nie będzie za jego odrzuceniem. Ocenił, że pewne przepisy tej noweli „są dobre, ale niemożliwe do realizacji”. Na uwagę, że wcześniej opowiedział się za nowelą, Kaczyński stwierdził, że „czasem się głosuje za czymś, co jest częściowo dobre”.

Podczas posiedzenia Sejm przeprowadzi też m.in. drugie czytanie rządowego projektu, który ma pozwolić na utrzymanie w kolejnych latach 18 etatów w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz inspektoratach ochrony środowiska, niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do zasobów genetycznych. Posłowie zajmą się też projektem zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych - posłowie KO proponują w nim wprowadzenie obowiązku przekazania przez nową niesamorządową jednostkę systemu oświaty danych do systemu informacji oświatowej jako warunku otrzymania przez nią dotacji.

Sejm przeprowadzi też drugie czytanie projektu Lewicy, który przewiduje likwidację uprawnienia rad gmin do stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wprowadzenie specjalnej ochrony dla osób starszych (powyżej 60 roku życia) poprzez umożliwienie gminie wykupu mieszkania od nich z jednoczesnym zawarciem umowy najmu na czas nieoznaczony w tym samym lokalu. Posłowie rozpatrzą też projekt noweli Kodeksu wyborczego przewidujący, że w ramach jednej z instytucji państwowych, zaprojektowana zostanie elektroniczna platforma służąca do obsługi procesu elektronicznego popierania list kandydatów oraz kandydatów wybieranych w wyborach powszechnych.

Kontynuowana będzie też praca nad rządowym projektem noweli wprowadzającej nowe zasady postępowania ze znalezionymi dokumentami zawierającymi dane osobowe oraz obowiązek przekazania takich dokumentów do starosty, który - jeżeli nie uda się ustalić ich właściciela - będzie miał możliwość ich zniszczenia. Wydłużony ma zostać także termin odebrania rzeczy zgubionej w budynku użyteczności publicznej - z 3 do 30 dni. Terminy dotyczące nabycia własności przez znalazcę zostaną skrócone do 6 miesięcy, gdy właściciel jest znany oraz do 12 miesięcy, jeśli jest nieznany, a wezwania dokonano na tablicy ogłoszeń.

Sejm zajmie się rządowym projektem noweli ustawy o ochronie przyrody, który przewiduje skrócenie czasu rozpatrzenia przez urząd wniosku o wycinkę drzewa do maksymalnie 60 dni. Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu.

W czwartek posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem zwiększającym limity finansowania dla kopalń i instytucji, które wykonują prace zabezpieczające i odwadniające w obiektach górniczych. Podwyższenie limitów ma pozwolić na kontynuację prac, takich jak likwidacja starych wyrobisk, zabezpieczanie terenu czy odpompowywanie wód podziemnych. Posłowie rozpoczną ponadto prace nad rządowym projektem ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Zakłada on m.in. zniesienie obowiązku przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o kredytach, pożyczkach pieniężnych, gwarancjach bankowych oraz poręczeniach udzielonych udziałowcom banku.

W piątek Sejm m.in. wysłucha sprawozdania rządu z wykonania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zajmie się poselskim projektem noweli ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Projekt posłów KO dotyczy m. in. modyfikacji przepisów tak, by status działacza opozycji antykomunistycznej był przyznawany za działalność niepodległościową zagrożoną nie tylko odpowiedzialnością karną, ale i innymi represjami. Ponadto projekt przewiduje przyznanie wdowom/wdowcom po działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych tych samych uprawnień, które posiadają wdowy/wdowcy po kombatantach i osobach represjonowanych w latach 1939-1956.

Posłowie rozpoczną też prace nad projektem nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim przygotowanym przez posłów PiS, którzy proponują m.in. wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego z 3 do 10 lat. Zgodnie z uzasadnieniem ma to na celu stworzenie warunków sprzyjających pełniejszej integracji cudzoziemców przed przyznaniem im obywatelstwa polskiego.