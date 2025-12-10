W połowie listopada br. Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotów wniosek o aresztowanie b. ministra sprawiedliwości na trzy miesiące. Prokuratura wydała też postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym w postaci m.in. obciążenia tzw. przymusową hipoteką, wpisaną do ksiąg wieczystych, dwóch nieruchomości należących do Ziobry: w powiecie skierniewickim (woj. łódzkie) i krakowskim (woj. małopolskie). Zabezpieczenie - jak podkreślano - ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych takich jak np grzywna. Takie postanowienie zatwierdzane jest przez sąd.

Radio RMF podało w środę, że Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej oddalił wniosek prokuratury, który dotyczył obciążenia tzw. hipoteką przymusową domu Ziobry w Jeruzalu (woj. łódzkie), a wydający w tej sprawie postanowienie referendarz sądowy wskazał na „liczne błędy” w tym wniosku.

Dziennikarzy zapytali o tę sprawę przebywającego w środę w Suwałkach ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Żurek powiedział, że jest w kontakcie z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem, od którego wie, że już „jest złożony wniosek, który spełnia oczekiwania osoby, która odmówiła dokonania tego wpisu”.

Według niego, nie można mówić o nieuwzględnieniu zabezpieczenia, a raczej o „niedokonaniu stosownego wpisu w księgach wieczystych i to też na części nieruchomości, które mają być objęte tym zabezpieczeniem”.

- Na pewno będziemy z tego wyciągać wnioski. Ja sprawdzę, czy rzeczywiście był to błąd osoby, która ten wniosek wypełniała (...), czy rzeczywiście były to jakieś ponadstandardowe wymogi tej osoby, która miała dokonywać wpisu. Wiemy, że czasem te same przepisy są różnie interpretowane przez różne osoby. Nie traktuję tego w kategoriach porażki – powiedział szef MS i PG.

Podkreślił, że nie komentuje on decyzji referendarza, a takie odmowy się zdarzają. - Każdy, który składał wnioski różnego rodzaju do sądu wie, że czasem trafiamy na osobę, która czyta w określony sposób określony wniosek - powiedział Żurek.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał PAP w środę, że prokurator prowadzący śledztwo ocenił postanowienie rawskiego sądu jako „niezasadne”, uznał jednak, że „sprawność postępowania uzasadnia złożenie nowego wniosku”.

Nieruchomość Ziobry może przejść na własność Skarbu Państwa

W związku z tym - poinformował rzecznik PK - „postanowieniem z 4 grudnia br. prokurator zmienił postanowienie z 12 listopada br. o zabezpieczeniu majątkowym, wprost wskazując, że zabezpieczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa i ma na celu wykonanie grożącego podejrzanemu obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem”.

W listopadzie br. prokurator prowadzący śledztwo dot. nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości zarządził zabezpieczenie majątkowe wobec Ziobry obejmujące obciążenie hipoteką przymusową należących do niego nieruchomości oraz zajęcie środków na jego rachunku bankowym.

Rzecznik PK zaznaczał wówczas, że w ocenie prokuratury spełnione są obie przesłanki zastosowania zabezpieczenia majątkowego. Po pierwsze, zarzuty wobec Ziobry dotyczą czynów, za które grożą sankcje finansowe, a szkoda określona w śledztwie – jak przypomniał prok. Nowak – wynosi nie mniej niż 143 mln zł. Po drugie, zachodzi uzasadniona obawa, że bez zabezpieczenia wykonanie orzeczenia o charakterze majątkowym będzie niemożliwe lub istotnie utrudnione.

Uchylenie immunitetu poselskiego Zbigniewa Ziobry

Sejm uchylił immunitet poselski Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie 7 listopada br., w związku z zarzucanymi nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Tego samego dnia, kilka godzin później, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW.

W połowie listopada do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa skierowano wniosek prokuratury o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się odbyć 22 grudnia br.

Do tej pory Ziobro przebywał w Budapeszcie, a ostatnio w Brukseli. Nie zadeklarował jednoznacznie, ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. W ubiegłym tygodniu Ziobro zadeklarował, że stawi się w kraju w ciągu kilku godzin, jeśli „zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom”, zostaną przywróceni „nielegalnie odwołani prezesi sądów” oraz „legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy”.